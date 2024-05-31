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Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде - РИА Новости, 31.05.2024
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19:53 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949778123.html
Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде
Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде - РИА Новости, 31.05.2024
Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде
Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину, заявил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:53
2024-05-31T19:53
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
алексей гончаренко
александр сырский
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину, заявил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". Как сообщила накануне газета Монд, президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240530/posolstvo-1949244480.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, алексей гончаренко, александр сырский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Гончаренко, Александр Сырский, Верховная Рада Украины
Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде

Гончаренко: первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИнструктор проводит занятие
Инструктор проводит занятие - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инструктор проводит занятие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину, заявил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину", - написал он в своем Telegram-канале.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Посольство России в Канаде назвало инструкторов на Украине легитимной целью
30 мая, 00:22
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".
Как сообщила накануне газета Монд, президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Французский инструктор тренирует украинских военных - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину
30 мая, 11:11
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Польша готова обучать украинские подразделения на своей территории
Вчера, 19:20
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронАлексей ГончаренкоАлександр СырскийВерховная Рада Украины
 
 
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