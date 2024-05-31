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Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949770343.html
Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко
Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко - РИА Новости, 31.05.2024
Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко
Киевских коммунальщиков, несмотря на бронь от мобилизации, забирают в ряды ВСУ, в городе острая нехватка кадров, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:32
2024-05-31T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виталий кличко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Киевских коммунальщиков, несмотря на бронь от мобилизации, забирают в ряды ВСУ, в городе острая нехватка кадров, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко. "Мы подаем заявки на бронирование ключевых профессий, от которых зависит жизнедеятельность города... На сегодняшний день у нас большая нехватка специалистов, многих направлений. Это и транспортная отрасль, где у нас мобилизовано большое количество людей, несмотря на наши письма о резервировании. Также медицинская отрасль, это касается и теплоснабжения, электроснабжения, есть большой дефицит многих профессий", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев24". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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в мире, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко

Кличко: коммунальщиков Киева забирают в ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Киевских коммунальщиков, несмотря на бронь от мобилизации, забирают в ряды ВСУ, в городе острая нехватка кадров, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко.
"Мы подаем заявки на бронирование ключевых профессий, от которых зависит жизнедеятельность города... На сегодняшний день у нас большая нехватка специалистов, многих направлений. Это и транспортная отрасль, где у нас мобилизовано большое количество людей, несмотря на наши письма о резервировании. Также медицинская отрасль, это касается и теплоснабжения, электроснабжения, есть большой дефицит многих профессий", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев24".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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