https://ria.ru/20240531/ukraina-1949770343.html

Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко

Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко - РИА Новости, 31.05.2024

Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко

Киевских коммунальщиков, несмотря на бронь от мобилизации, забирают в ряды ВСУ, в городе острая нехватка кадров, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:32

2024-05-31T19:32

2024-05-31T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виталий кличко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Киевских коммунальщиков, несмотря на бронь от мобилизации, забирают в ряды ВСУ, в городе острая нехватка кадров, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко. "Мы подаем заявки на бронирование ключевых профессий, от которых зависит жизнедеятельность города... На сегодняшний день у нас большая нехватка специалистов, многих направлений. Это и транспортная отрасль, где у нас мобилизовано большое количество людей, несмотря на наши письма о резервировании. Также медицинская отрасль, это касается и теплоснабжения, электроснабжения, есть большой дефицит многих профессий", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев24". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины