Киевских коммунальщиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь, заявил Кличко
Кличко: коммунальщиков Киева забирают в ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Киевских коммунальщиков, несмотря на бронь от мобилизации, забирают в ряды ВСУ, в городе острая нехватка кадров, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко.
"Мы подаем заявки на бронирование ключевых профессий, от которых зависит жизнедеятельность города... На сегодняшний день у нас большая нехватка специалистов, многих направлений. Это и транспортная отрасль, где у нас мобилизовано большое количество людей, несмотря на наши письма о резервировании. Также медицинская отрасль, это касается и теплоснабжения, электроснабжения, есть большой дефицит многих профессий", - заявил Кличко в эфире телеканала "Киев24".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.