https://ria.ru/20240531/ukraina-1949706540.html

НАТО предлагала отправить в Киев высокопоставленного представителя альянса

НАТО предлагала отправить в Киев высокопоставленного представителя альянса - РИА Новости, 31.05.2024

НАТО предлагала отправить в Киев высокопоставленного представителя альянса

В НАТО предложили параллельно с координационной миссией альянса на Украине отправить в Киев высокопоставленного представителяальянса, таким образом организация... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:52

2024-05-31T15:52

2024-05-31T16:05

киев

украина

нато

специальная военная операция на украине

петер сийярто

венгрия

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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. В НАТО предложили параллельно с координационной миссией альянса на Украине отправить в Киев высокопоставленного представителяальянса, таким образом организация все больше напрямую вовлекается в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."К сожалению, было выдвинуто и такое предложение, чтобы параллельно с расширением координационной роли НАТО в поставках оружия Украине и подготовке украинских военных мы послали высокопоставленного представителя НАТО в Киев", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО, выступление транслировал телеканал М1.По его словам, такими предложениями НАТО "делает все большие шаги" к тому, чтобы ввязаться в конфликт.

https://ria.ru/20240511/stolknovenie-1945222580.html

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