https://ria.ru/20240531/ukraina-1949706540.html
НАТО предлагала отправить в Киев высокопоставленного представителя альянса
НАТО предлагала отправить в Киев высокопоставленного представителя альянса - РИА Новости, 31.05.2024
НАТО предлагала отправить в Киев высокопоставленного представителя альянса
В НАТО предложили параллельно с координационной миссией альянса на Украине отправить в Киев высокопоставленного представителяальянса, таким образом организация... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:52
2024-05-31T15:52
2024-05-31T16:05
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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. В НАТО предложили параллельно с координационной миссией альянса на Украине отправить в Киев высокопоставленного представителяальянса, таким образом организация все больше напрямую вовлекается в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."К сожалению, было выдвинуто и такое предложение, чтобы параллельно с расширением координационной роли НАТО в поставках оружия Украине и подготовке украинских военных мы послали высокопоставленного представителя НАТО в Киев", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО, выступление транслировал телеканал М1.По его словам, такими предложениями НАТО "делает все большие шаги" к тому, чтобы ввязаться в конфликт.
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киев, украина, нато, петер сийярто, венгрия
Киев, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Петер Сийярто, Венгрия
НАТО предлагала отправить в Киев высокопоставленного представителя альянса
Сийярто: предполагалось отправить в Киев высокопоставленного представителя НАТО
БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. В НАТО предложили параллельно с координационной миссией альянса на Украине отправить в Киев высокопоставленного представителяальянса, таким образом организация все больше напрямую вовлекается в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"К сожалению, было выдвинуто и такое предложение, чтобы параллельно с расширением координационной роли НАТО в поставках оружия Украине и подготовке украинских военных мы послали высокопоставленного представителя НАТО в Киев", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО, выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, такими предложениями НАТО "делает все большие шаги" к тому, чтобы ввязаться в конфликт.