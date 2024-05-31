https://ria.ru/20240531/ukraina-1949703471.html

Норвегия выделит Украине более 328 миллионов долларов

Норвегия выделит Украине более 328 миллионов долларов - РИА Новости, 31.05.2024

Норвегия выделит Украине более 328 миллионов долларов

Норвегия и Украина подписали в пятницу двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, норвежское правительство выделит Киеву в общей сложности РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

в мире

украина

норвегия

россия

владимир зеленский

эспен барт эйде

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Норвегия и Украина подписали в пятницу двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, норвежское правительство выделит Киеву в общей сложности более 328 миллионов долларов, сообщает кабмин страны. "Премьер-министр Йонас Гар Стёре и... Владимир Зеленский сегодня подписали соглашение об усилении сотрудничества в области политики безопасности. Длительность соглашения... составит десять лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что Норвегия выделит Украине 256,8 миллиона долларов в качестве военной поддержки. Сообщается, что основная часть этой суммы (190,2 миллиона долларов) будет использована для немецкой инициативы по усилению украинской ПВО. Также отмечается, что Норвегия предоставит Украине военно-морскую поддержку на 71,3 миллиона долларов, которые пойдут на технику и обучение. Подчеркивается, что, таким образом, размер норвежской помощи Киеву увеличится более чем на 328 миллионов долларов. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949643404.html

https://ria.ru/20240529/soglashenie-1949032474.html

https://ria.ru/20240528/rtbf-1948857460.html

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в мире, украина, норвегия, россия, владимир зеленский, эспен барт эйде, сергей лавров, нато