https://ria.ru/20240531/ukraina-1949699874.html

Премьер Дании заявила, что истребители F-16 скоро будут на пути на Украину

Премьер Дании заявила, что истребители F-16 скоро будут на пути на Украину - РИА Новости, 31.05.2024

Премьер Дании заявила, что истребители F-16 скоро будут на пути на Украину

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что истребители F-16 от Дании скоро будут на пути на Украину. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:30

2024-05-31T15:30

2024-05-31T15:30

специальная военная операция на украине

украина

дания

россия

метте фредериксен

аджа лябиб

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что истребители F-16 от Дании скоро будут на пути на Украину. "Скоро датские F-16 будут на пути на Украину", - сказала Фредериксен во время пресс-конференции саммита северных стран и Украины. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949693421.html

https://ria.ru/20220620/daniya-1796900186.html

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украина, дания, россия, метте фредериксен, аджа лябиб, сергей лавров, нато, f-16