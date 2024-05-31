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Украинский снайпер откровенно высказался о России - РИА Новости, 31.05.2024
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14:52 31.05.2024 (обновлено: 15:21 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949686734.html
Украинский снайпер откровенно высказался о России
Украинский снайпер откровенно высказался о России - РИА Новости, 31.05.2024
Украинский снайпер откровенно высказался о России
Украинские официальные лица уже два года обманывают свое население, рассказывая о слабости Вооруженных сил России, заявил украинский снайпер Константин... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:52
2024-05-31T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские официальные лица уже два года обманывают свое население, рассказывая о слабости Вооруженных сил России, заявил украинский снайпер Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Politeka."Я на протяжении двух лет слышу о том, что Россия использовала стратегические резервы снарядов, стратегические резервы ракет, стратегические резервы каких-то там подводных кораблей, стратегические резервы людей. Что у них заканчивается стратегический резерв денег, они почти банкроты, потому что санкции обрушили там все. Я это слышу от всех официальных лиц разного ранга на протяжении двух лет, но они идут, как и шли", — сказал он.По словам военнослужащего, ресурсы России не только не заканчиваются, но и приумножаются. Прошинский отметил, что он готов отказаться от своих слов, если реальность докажет обратное.&quot;Готов согласиться со всеми, что у них все закончилось, даже готов перекреститься и сказать: наконец-то этот день настал. Но что-то мне подсказывает, что это не так&quot;, — заключил он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил, что российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240531/nato-1949578313.html
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безопасность, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Киев
Украинский снайпер откровенно высказался о России

Снайпер ВСУ Прошинский: украинцев обманывают о слабости России

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские официальные лица уже два года обманывают свое население, рассказывая о слабости Вооруженных сил России, заявил украинский снайпер Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Я на протяжении двух лет слышу о том, что Россия использовала стратегические резервы снарядов, стратегические резервы ракет, стратегические резервы каких-то там подводных кораблей, стратегические резервы людей. Что у них заканчивается стратегический резерв денег, они почти банкроты, потому что санкции обрушили там все. Я это слышу от всех официальных лиц разного ранга на протяжении двух лет, но они идут, как и шли", — сказал он.
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По словам военнослужащего, ресурсы России не только не заканчиваются, но и приумножаются. Прошинский отметил, что он готов отказаться от своих слов, если реальность докажет обратное.
«

"Готов согласиться со всеми, что у них все закончилось, даже готов перекреститься и сказать: наконец-то этот день настал. Но что-то мне подсказывает, что это не так", — заключил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил, что российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.
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