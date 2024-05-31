https://ria.ru/20240531/ukraina-1949682344.html

Стало известно об отчаянном решении США по Украине

Стало известно об отчаянном решении США по Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Стало известно об отчаянном решении США по Украине

США вывозят ракеты Excalibur с Украины из-за их неэффективности, пишет Interia. "Ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в самом начале конфликта, в 2022 РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:33

2024-05-31T14:33

2024-05-31T14:33

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США вывозят ракеты Excalibur с Украины из-за их неэффективности, пишет Interia. "Ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в самом начале конфликта, в 2022 году. Они отличались большой дальностью и точностью, но со временем российская армия создала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые стали легко обнаруживать и нейтрализовывать это американское оружие", — говорится в публикации. Чаще всего эти ракеты обезвреживаются российскими комплексами "Поле-21" и станциями Р-330Ж "Житель", так как они создают помехи в работе спутниковой навигации, пишет Interia. Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html

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