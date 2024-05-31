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Стало известно об отчаянном решении США по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949682344.html
Стало известно об отчаянном решении США по Украине
Стало известно об отчаянном решении США по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Стало известно об отчаянном решении США по Украине
США вывозят ракеты Excalibur с Украины из-за их неэффективности, пишет Interia. "Ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в самом начале конфликта, в 2022 РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:33
2024-05-31T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США вывозят ракеты Excalibur с Украины из-за их неэффективности, пишет Interia. "Ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в самом начале конфликта, в 2022 году. Они отличались большой дальностью и точностью, но со временем российская армия создала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые стали легко обнаруживать и нейтрализовывать это американское оружие", — говорится в публикации. Чаще всего эти ракеты обезвреживаются российскими комплексами "Поле-21" и станциями Р-330Ж "Житель", так как они создают помехи в работе спутниковой навигации, пишет Interia. Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html
https://ria.ru/20240531/nato-1949623419.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
Стало известно об отчаянном решении США по Украине

Interia: США вывозят ракеты Excalibur с Украины из-за неэффективности

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США вывозят ракеты Excalibur с Украины из-за их неэффективности, пишет Interia.

"Ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в самом начале конфликта, в 2022 году. Они отличались большой дальностью и точностью, но со временем российская армия создала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые стали легко обнаруживать и нейтрализовывать это американское оружие", — говорится в публикации.
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Чаще всего эти ракеты обезвреживаются российскими комплексами "Поле-21" и станциями Р-330Ж "Житель", так как они создают помехи в работе спутниковой навигации, пишет Interia.

Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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