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МИД КНР: мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом - РИА Новости, 31.05.2024
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10:20 31.05.2024 (обновлено: 10:41 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949582211.html
МИД КНР: мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом
МИД КНР: мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом - РИА Новости, 31.05.2024
МИД КНР: мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом
Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:20
2024-05-31T10:41
украина
киев
москва
мид кнр
мао нин
китай
швейцария
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Во-первых, хочу отметить, что Китай высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса, мы с начала этого года поддерживали тесные контакты с Швейцарией и соответствующими сторонами по этому вопросу", - заявила дипломат.Она добавила, что "Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира".
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
украина
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украина, киев, москва, мид кнр, мао нин, китай, швейцария
Украина, Киев, Москва, МИД КНР, Мао Нин, Китай, Швейцария

МИД КНР: мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Во-первых, хочу отметить, что Китай высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса, мы с начала этого года поддерживали тесные контакты с Швейцарией и соответствующими сторонами по этому вопросу", - заявила дипломат.
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Она добавила, что "Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира".
 
УкраинаКиевМоскваМИД КНРМао НинКитайШвейцария
 
 
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