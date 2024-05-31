https://ria.ru/20240531/ukraina-1949582211.html

МИД КНР: мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом

МИД КНР: мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом - РИА Новости, 31.05.2024

МИД КНР: мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом

Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:20

2024-05-31T10:20

2024-05-31T10:41

украина

киев

москва

мид кнр

мао нин

китай

швейцария

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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Во-первых, хочу отметить, что Китай высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса, мы с начала этого года поддерживали тесные контакты с Швейцарией и соответствующими сторонами по этому вопросу", - заявила дипломат.Она добавила, что "Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира".

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

украина

киев

москва

китай

швейцария

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украина, киев, москва, мид кнр, мао нин, китай, швейцария