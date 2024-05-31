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Президент Финляндии назвал удары Украины по территории России допустимыми - РИА Новости, 31.05.2024
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07:20 31.05.2024 (обновлено: 07:27 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949560263.html
Президент Финляндии назвал удары Украины по территории России допустимыми
Президент Финляндии назвал удары Украины по территории России допустимыми - РИА Новости, 31.05.2024
Президент Финляндии назвал удары Украины по территории России допустимыми
Президент Финляндии Александер Стубб считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:20
2024-05-31T07:27
в мире
украина
россия
финляндия
александер стубб
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом он заявил в интервью агентству Киодо. "Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", - сказал Стубб, говоря о возможности ударов полученным Украиной оружием от западных стран по территории России. "(Полученное от западных стран оружие) нужно, чтобы Украина защищала себя. Я не могу поддержать идею ограничений (по целям ударов)… Наш долг оказывать поддержку так, чтобы Украина одержала победу", - подчеркнул Стубб. В интервью он заявил, что начав спецоперацию, Россия тем самым нарушила положения международного права.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
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в мире, украина, россия, финляндия, александер стубб
В мире, Украина, Россия, Финляндия, Александер Стубб
Президент Финляндии назвал удары Украины по территории России допустимыми

Стубб: использование полученного Украиной оружия для ударов по России допустимо

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб считает допустимым использование полученного Украиной от западных стран оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом он заявил в интервью агентству Киодо.
"Если это будет в соответствии с международным правом, проблем нет", - сказал Стубб, говоря о возможности ударов полученным Украиной оружием от западных стран по территории России.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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"(Полученное от западных стран оружие) нужно, чтобы Украина защищала себя. Я не могу поддержать идею ограничений (по целям ударов)… Наш долг оказывать поддержку так, чтобы Украина одержала победу", - подчеркнул Стубб. В интервью он заявил, что начав спецоперацию, Россия тем самым нарушила положения международного права.
 
В миреУкраинаРоссияФинляндияАлександер Стубб
 
 
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