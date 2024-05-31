https://ria.ru/20240531/ukraina-1949549586.html

Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников

Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников - РИА Новости, 31.05.2024

Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников

На Украине для правоохранителей вышел специальный циркуляр, предписывающий задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион своего... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T03:08

2024-05-31T03:08

2024-05-31T06:00

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украина

николаев (украина)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. На Украине для правоохранителей вышел специальный циркуляр, предписывающий задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион своего пребывания, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города Херсон."Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания. Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев", — сказал собеседник агентства. По его словам, особенно пристально относятся постовые и патрули к жителям Херсона и области. "Мужчина из Херсона пытался проехать в Николаев. Его задержали на трассе и попытались забрать в ТЦК. Семья была вынуждена собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение", — рассказал подпольщик. В подконтрольной ВСУ части Херсонской области после вступления в силу нового украинского закона о мобилизации размер взятки военкому или правоохранителям за временную отсрочку от призыва доходит до 10 тысяч долларов США, сообщил ранее РИА Новости участник пророссийского подполья.

https://ria.ru/20240530/bron-1949375985.html

https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html

херсон

украина

николаев (украина)

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в мире, херсон, украина, николаев (украина), вооруженные силы украины