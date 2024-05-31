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Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников - РИА Новости, 31.05.2024
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03:08 31.05.2024 (обновлено: 06:00 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949549586.html
Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников
Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников - РИА Новости, 31.05.2024
Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников
На Украине для правоохранителей вышел специальный циркуляр, предписывающий задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион своего... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T03:08
2024-05-31T06:00
в мире
херсон
украина
николаев (украина)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. На Украине для правоохранителей вышел специальный циркуляр, предписывающий задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион своего пребывания, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города Херсон."Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания. Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев", — сказал собеседник агентства. По его словам, особенно пристально относятся постовые и патрули к жителям Херсона и области. "Мужчина из Херсона пытался проехать в Николаев. Его задержали на трассе и попытались забрать в ТЦК. Семья была вынуждена собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение", — рассказал подпольщик. В подконтрольной ВСУ части Херсонской области после вступления в силу нового украинского закона о мобилизации размер взятки военкому или правоохранителям за временную отсрочку от призыва доходит до 10 тысяч долларов США, сообщил ранее РИА Новости участник пророссийского подполья.
https://ria.ru/20240530/bron-1949375985.html
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херсон
украина
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в мире, херсон, украина, николаев (украина), вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины
Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников

Силовикам на Украине приказали мешать переездам призывников внутри страны

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. На Украине для правоохранителей вышел специальный циркуляр, предписывающий задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион своего пребывания, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города Херсон.
"Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания. Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, особенно пристально относятся постовые и патрули к жителям Херсона и области. "Мужчина из Херсона пытался проехать в Николаев. Его задержали на трассе и попытались забрать в ТЦК. Семья была вынуждена собирать 10 тысяч долларов на взятку за освобождение", — рассказал подпольщик.
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области после вступления в силу нового украинского закона о мобилизации размер взятки военкому или правоохранителям за временную отсрочку от призыва доходит до 10 тысяч долларов США, сообщил ранее РИА Новости участник пророссийского подполья.
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В миреХерсонУкраинаНиколаев (Украина)Вооруженные силы Украины
 
 
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