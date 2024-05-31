https://ria.ru/20240531/ukraina-1949141843.html

"Надежд не осталось". Что Запад приготовил для Зеленского

"Надежд не осталось". Что Запад приготовил для Зеленского - РИА Новости, 31.05.2024

"Надежд не осталось". Что Запад приготовил для Зеленского

Главы США, Китая, Бразилии, Индии и других ведущих стран мира либо отказались от участия в "саммите мира", который состоится 15-16 июня в Швейцарии, либо... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:09

россия

владимир зеленский

швейцария

дмитрий песков

украина

снг

g7

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Главы США, Китая, Бразилии, Индии и других ведущих стран мира либо отказались от участия в "саммите мира", который состоится 15-16 июня в Швейцарии, либо отправят кого-нибудь вместо себя. Киевские власти бьют тревогу: чрезвычайно важное для них мероприятие, как выяснилось, не нужно международному сообществу. В ЕС же задумались о том, чтобы пригласить на переговоры Россию. О влиянии мирных инициатив на украинский конфликт — в материале РИА Новости.Темные временаПресловутый саммит изначально основывался на "формуле мира" Зеленского — фактически капитуляции Москвы. Потом повестку смягчили: обсуждение судоходства в Черном море, ядерная безопасность, обмен пленными. Россию не пригласили."Они все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели. Повестка дня не может быть российской", — объяснял Зеленский в интервью Reuters.По его мнению, на Западе боятся поражения Москвы — опасаются непредсказуемых последствий для всего мира. "Там хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла", — возмутился он. И добавил: "Это так не работает".Зеленскому нужна полная победа, а для этого — как можно больше оружия и боеприпасов от Запада. Только поражение на поле боя заставит Кремль отступить.Свадьба в МалиновкеПо данным Bloomberg, в Швейцарию могут приехать представители от 80 до 100 стран. Официально подтвердили участие главы Франции, Канады, Германии и Италии. Всего разослали 160 приглашений.Джо Байден 13-15 июня проведет в Италии — там состоится саммит G7. В Швейцарию заглянуть не собирается. Конечно, может и передумать, но, скорее всего, Зеленский его там не увидит.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин поддерживает любые усилия по урегулированию конфликта, "а также выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив". То есть без российской делегации Пекин своих дипломатов не пришлет.Премьер-министр Индии Нарендра Моди вряд ли приедет. По его словам, это зависит от "сроков, логистики и параллельных обязательств". Президент Бразилии Лула да Силва точно не прилетит.На этом фоне канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал журналистов не ждать от "саммита мира" судьбоносных решений. О прекращении боевых действий речи не идет, в лучшем случае удастся сделать небольшой шаг в этом направлении. В Bloomberg тут же сообщили, что Евросоюз собирается организовать осенью еще одно мероприятие в Саудовской Аравии — с участием России.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это "гипотетическими рассуждениями". "Пока мы видим, что идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии. Конференцию, которая, с нашей точки зрения, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины", — подчеркнул он.Новая надеждаЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уверен: международное сообщество давно ждет, когда Киев и его партнеры наконец поймут, что обсуждать завершение конфликта нужно не между собой, а с Москвой."Саудовская Аравия — подходящая для этого площадка, если вдобавок исходить из предложений Китая и Бразилии. Для России этот формат вполне комфортный", — отмечает он.Эксперт полагает, что прежде всего следует определиться с участниками переговорного процесса и их полномочиями. С нынешними украинскими властями Москве бессмысленно вступать в диалог, предпочтительнее представители стран НАТО. Кроме того, необходимо обсудить проект нового миропорядка и системы глобальной безопасности.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин расценивает швейцарский саммит как "большую провокацию". "Западу приходится выкручивать руки лидерам многих стран, чтобы они приняли участие. Но получается не со всеми: Китай, Бразилия, Индия и другие государства упираются. По сути, это своего рода тест на способность отстоять право на многополярность", — указывает он.По его мнению, единственное, что хоть как-то угрожает Москве на саммите, — символическое голосование за введение миротворцев на Украину. Это предложение выдвинут под благовидным предлогом прекращения боевых действий, но фактически — чтобы легализовать там войска НАТО.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948701486.html

россия

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир зеленский, швейцария, дмитрий песков, украина, снг, g7, нато