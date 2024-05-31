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Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 31.05.2024 (обновлено: 09:50 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/udary-1949573291.html
Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России
Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России - РИА Новости, 31.05.2024
Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России
Разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:36
2024-05-31T09:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сша
андрей картаполов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации, Россия ответит асимметрично, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения."На ходе СВО не скажется никак, они (угрозы - ред.) как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно", - сказал Картаполов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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россия, украина, в мире, сша, андрей картаполов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, США, Андрей Картаполов
Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России

Картаполов: Москва ответит асимметрично на разрешение Киеву наносить удары по РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации, Россия ответит асимметрично, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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"На ходе СВО не скажется никак, они (угрозы - ред.) как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно", - сказал Картаполов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСШААндрей Картаполов
 
 
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