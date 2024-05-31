https://ria.ru/20240531/udary-1949573291.html

Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России

Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России - РИА Новости, 31.05.2024

Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России

Разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:36

2024-05-31T09:36

2024-05-31T09:50

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации, Россия ответит асимметрично, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения."На ходе СВО не скажется никак, они (угрозы - ред.) как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно", - сказал Картаполов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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