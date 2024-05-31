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Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях

Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях - РИА Новости, 31.05.2024

Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях

ВКС РФ и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках совместного летно-тактического учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T05:10

2024-05-31T05:10

2024-05-31T05:25

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках совместного летно-тактического учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. "Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и вертолетов армейской авиации Ми-24, Ми-8 ВКС РФ приняли участие в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь. В рамках проводимых мероприятий на авиационных полигонах экипажи выполнили практическое применение авиационных средств поражений по заданным целям", - говорится в сообщении. Совместное летно-тактическое учение проводилось на территории Белоруссии в период с 27 по 31 мая 2024 года.

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безопасность, россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-24, ми-24