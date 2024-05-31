Рейтинг@Mail.ru
Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 31.05.2024 (обновлено: 05:25 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ucheniya-1949554483.html
Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях
Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях - РИА Новости, 31.05.2024
Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях
ВКС РФ и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках совместного летно-тактического учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:10
2024-05-31T05:25
безопасность
россия
белоруссия
воздушно-космические силы россии
су-30см
су-24
ми-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781651451_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_6ad704d3cf1f4243a1a149c343f61290.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках совместного летно-тактического учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. "Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и вертолетов армейской авиации Ми-24, Ми-8 ВКС РФ приняли участие в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь. В рамках проводимых мероприятий на авиационных полигонах экипажи выполнили практическое применение авиационных средств поражений по заданным целям", - говорится в сообщении. Совместное летно-тактическое учение проводилось на территории Белоруссии в период с 27 по 31 мая 2024 года.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949260665.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781651451_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_8d3ad0504af2d1f220cc581db15b6887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-24, ми-24
Безопасность, Россия, Белоруссия, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Су-24, Ми-24
Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях

ВКС России и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках летно-тактического учения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-24
Ударный вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ми-24. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках совместного летно-тактического учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России.
"Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и вертолетов армейской авиации Ми-24, Ми-8 ВКС РФ приняли участие в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь. В рамках проводимых мероприятий на авиационных полигонах экипажи выполнили практическое применение авиационных средств поражений по заданным целям", - говорится в сообщении.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Учения с нестратегическим ЯО призваны вразумить Запад, заявил Лавров
Вчера, 06:50
Совместное летно-тактическое учение проводилось на территории Белоруссии в период с 27 по 31 мая 2024 года.
 
БезопасностьРоссияБелоруссияВоздушно-космические силы РоссииСу-30СМСу-24Ми-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала