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Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях
Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях - РИА Новости, 31.05.2024
Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях
ВКС РФ и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках совместного летно-тактического учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:10
2024-05-31T05:10
2024-05-31T05:25
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках совместного летно-тактического учения, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. "Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и вертолетов армейской авиации Ми-24, Ми-8 ВКС РФ приняли участие в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь. В рамках проводимых мероприятий на авиационных полигонах экипажи выполнили практическое применение авиационных средств поражений по заданным целям", - говорится в сообщении. Совместное летно-тактическое учение проводилось на территории Белоруссии в период с 27 по 31 мая 2024 года.
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безопасность, россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-24, ми-24
Безопасность, Россия, Белоруссия, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Су-24, Ми-24
Российские и белорусские военные поразили цели на летно-тактических учениях
ВКС России и ВВС Белоруссии поразили цели в рамках летно-тактического учения