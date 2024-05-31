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КНДР осудила полеты американских самолетов у ее границ - РИА Новости, 31.05.2024
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10:31 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/tstak-1949584097.html
КНДР осудила полеты американских самолетов у ее границ
КНДР осудила полеты американских самолетов у ее границ - РИА Новости, 31.05.2024
КНДР осудила полеты американских самолетов у ее границ
Северная Корея осудила полеты разведывательных самолетов США возле ее границ, назвав уровень опасности от них "критическим", и предупредила, что враги могут... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:31
2024-05-31T10:31
в мире
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Северная Корея осудила полеты разведывательных самолетов США возле ее границ, назвав уровень опасности от них "критическим", и предупредила, что враги могут столкнуться с "непредсказуемой катастрофой", если продолжат "безрассудные" действия, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщает агентство, 29 мая американский разведывательный самолет RC-135U, вылетевший из Японии, совершил разведку у южных границ КНДР. Кроме того, различные разведывательные средства ВВС США и Южной Кореи, такие как стратегический разведывательный самолет U-2S и беспилотный разведывательный аппарат RQ-4B, "практически круглосуточно" проводят наблюдение и разведывательную деятельность, "серьезно нарушая" суверенитет и безопасность КНДР. "Мы не можем не принимать всерьез антигосударственную воздушную разведывательную деятельность США и враждебных сил, поскольку опасность, заключенная в этих враждебных действиях, достигла критического уровня", - пишет ЦТАК. Агентство подчеркивает, что RC-135U является национальным стратегическим разведывательным самолетом, который выполняет функцию и миссию по передаче собранных разведданных в режиме реального времени президенту и министру обороны США. И это доказывает, что военная разведывательная деятельность США в отношении КНДР организована и проводится непосредственно высшими руководителями США. В комментарии агентства говорится, что активизация деятельности воздушной разведки США, особенно в преддверии ежегодных совместных учений с Южной Кореей Ulchi Freedom Shield в августе, традиционно служит причиной "обострения" отношений. Отмечается также, что число учений Южной Кореи и США в целом возросло по сравнению с прошлым годом вдвое. В этом году уже проведено около 140 учений. "Реальность ясно показывает, что меры по усилению самообороны для точного пресечения, подавления и уничтожения агрессивной деятельности США и их приспешников являются необходимыми и неотложными для защиты суверенитета и безопасности нашей страны… Враждебные силы, включая США, которые, размахивая кулаками, безрассудно пытаются нас контролировать, навлекают на себя непредсказуемые бедствия", - заявляет ЦТАК.
https://ria.ru/20240527/kndr-1948751549.html
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в мире, космос - риа наука, сша, южная корея, япония
В мире, Космос - РИА Наука, США, Южная Корея, Япония
КНДР осудила полеты американских самолетов у ее границ

ЦТАК: КНДР осудила пролеты самолетов США и предупредила о катастрофе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Пхеньяна
Вид города Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Северная Корея осудила полеты разведывательных самолетов США возле ее границ, назвав уровень опасности от них "критическим", и предупредила, что враги могут столкнуться с "непредсказуемой катастрофой", если продолжат "безрассудные" действия, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как сообщает агентство, 29 мая американский разведывательный самолет RC-135U, вылетевший из Японии, совершил разведку у южных границ КНДР.
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Кроме того, различные разведывательные средства ВВС США и Южной Кореи, такие как стратегический разведывательный самолет U-2S и беспилотный разведывательный аппарат RQ-4B, "практически круглосуточно" проводят наблюдение и разведывательную деятельность, "серьезно нарушая" суверенитет и безопасность КНДР.
"Мы не можем не принимать всерьез антигосударственную воздушную разведывательную деятельность США и враждебных сил, поскольку опасность, заключенная в этих враждебных действиях, достигла критического уровня", - пишет ЦТАК.
Агентство подчеркивает, что RC-135U является национальным стратегическим разведывательным самолетом, который выполняет функцию и миссию по передаче собранных разведданных в режиме реального времени президенту и министру обороны США. И это доказывает, что военная разведывательная деятельность США в отношении КНДР организована и проводится непосредственно высшими руководителями США.
В комментарии агентства говорится, что активизация деятельности воздушной разведки США, особенно в преддверии ежегодных совместных учений с Южной Кореей Ulchi Freedom Shield в августе, традиционно служит причиной "обострения" отношений.
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Отмечается также, что число учений Южной Кореи и США в целом возросло по сравнению с прошлым годом вдвое. В этом году уже проведено около 140 учений.
"Реальность ясно показывает, что меры по усилению самообороны для точного пресечения, подавления и уничтожения агрессивной деятельности США и их приспешников являются необходимыми и неотложными для защиты суверенитета и безопасности нашей страны… Враждебные силы, включая США, которые, размахивая кулаками, безрассудно пытаются нас контролировать, навлекают на себя непредсказуемые бедствия", - заявляет ЦТАК.
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