https://ria.ru/20240531/tstak-1949584097.html

КНДР осудила полеты американских самолетов у ее границ

КНДР осудила полеты американских самолетов у ее границ - РИА Новости, 31.05.2024

КНДР осудила полеты американских самолетов у ее границ

Северная Корея осудила полеты разведывательных самолетов США возле ее границ, назвав уровень опасности от них "критическим", и предупредила, что враги могут... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:31

2024-05-31T10:31

2024-05-31T10:31

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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Северная Корея осудила полеты разведывательных самолетов США возле ее границ, назвав уровень опасности от них "критическим", и предупредила, что враги могут столкнуться с "непредсказуемой катастрофой", если продолжат "безрассудные" действия, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщает агентство, 29 мая американский разведывательный самолет RC-135U, вылетевший из Японии, совершил разведку у южных границ КНДР. Кроме того, различные разведывательные средства ВВС США и Южной Кореи, такие как стратегический разведывательный самолет U-2S и беспилотный разведывательный аппарат RQ-4B, "практически круглосуточно" проводят наблюдение и разведывательную деятельность, "серьезно нарушая" суверенитет и безопасность КНДР. "Мы не можем не принимать всерьез антигосударственную воздушную разведывательную деятельность США и враждебных сил, поскольку опасность, заключенная в этих враждебных действиях, достигла критического уровня", - пишет ЦТАК. Агентство подчеркивает, что RC-135U является национальным стратегическим разведывательным самолетом, который выполняет функцию и миссию по передаче собранных разведданных в режиме реального времени президенту и министру обороны США. И это доказывает, что военная разведывательная деятельность США в отношении КНДР организована и проводится непосредственно высшими руководителями США. В комментарии агентства говорится, что активизация деятельности воздушной разведки США, особенно в преддверии ежегодных совместных учений с Южной Кореей Ulchi Freedom Shield в августе, традиционно служит причиной "обострения" отношений. Отмечается также, что число учений Южной Кореи и США в целом возросло по сравнению с прошлым годом вдвое. В этом году уже проведено около 140 учений. "Реальность ясно показывает, что меры по усилению самообороны для точного пресечения, подавления и уничтожения агрессивной деятельности США и их приспешников являются необходимыми и неотложными для защиты суверенитета и безопасности нашей страны… Враждебные силы, включая США, которые, размахивая кулаками, безрассудно пытаются нас контролировать, навлекают на себя непредсказуемые бедствия", - заявляет ЦТАК.

https://ria.ru/20240527/kndr-1948751549.html

https://ria.ru/20240527/ssha-1948767502.html

https://ria.ru/20240528/sputnik-1948807259.html

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в мире, космос - риа наука, сша, южная корея, япония