https://ria.ru/20240531/tramp-1949798877.html

Reuters: большинство республиканцев поддерживают Трампа после приговора

Reuters: большинство республиканцев поддерживают Трампа после приговора - РИА Новости, 31.05.2024

Reuters: большинство республиканцев поддерживают Трампа после приговора

Более 50% сторонников Республиканской партии США по-прежнему намерены голосовать за экс-президента Дональда Трампа на грядущих выборах, несмотря на вынесенный... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T22:30

2024-05-31T22:30

2024-05-31T22:31

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости/Прайм. Более 50% сторонников Республиканской партии США по-прежнему намерены голосовать за экс-президента Дональда Трампа на грядущих выборах, несмотря на вынесенный ему обвинительный вердикт, следует из результатов опроса, проведенного совместно агентством Рейтер и компанией Ipsos. "Опрос… показал, что 56% зарегистрированных избирателей-республиканцев заявили, что дело (против Трампа) не окажет влияния на их голос, 35% заявили, что с большей вероятностью поддержат Трампа", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, лишь 10% опрошенных сторонников республиканцев сообщили, что с меньшей вероятностью поддержат экс-президента после вынесенного обвинительного вердикта. При этом среди респондентов 41% заявил, что проголосует за Байдена, а 39% за Трампа, "если бы выборы проходили сегодня". Опрос агентства проводился 30 и 31 мая, в нем приняли участие 2,5 тысячи совершеннолетних граждан США. Форма опроса и статистическая погрешность не уточняются. Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240531/mask-1949783990.html

https://ria.ru/20240531/ssha-1949751318.html

https://ria.ru/20240531/tramp-1949547859.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024