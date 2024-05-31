https://ria.ru/20240531/tramp-1949788687.html

Байден заявил, что у Трампа были все возможности защищать себя в суде

Байден заявил, что у Трампа были все возможности защищать себя в суде - РИА Новости, 31.05.2024

Байден заявил, что у Трампа были все возможности защищать себя в суде

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп имел все возможности защищать себя в суде, где присяжные признали его виновным в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:45

2024-05-31T20:45

2024-05-31T20:45

в мире

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дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп имел все возможности защищать себя в суде, где присяжные признали его виновным в фальсификации деловой документации. "Американский принцип, согласно которому никто не выше закона, был подтвержден. У Дональда Трампа были все возможности защищать себя", - сказал Байден в Белом доме. Он добавил, что присяжных избирали на общих основаниях, как делалось бы в любом другом процессе, и вердикт был единогласным. Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден