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Трамп заявил, что уголовное преследование грозит каждому американцу - РИА Новости, 31.05.2024
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19:09 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/tramp-1949764779.html
Трамп заявил, что уголовное преследование грозит каждому американцу
Трамп заявил, что уголовное преследование грозит каждому американцу - РИА Новости, 31.05.2024
Трамп заявил, что уголовное преследование грозит каждому американцу
Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта по делу о фальсификации деловой документации заявил, что каждый американец под угрозой... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:09
2024-05-31T19:09
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта по делу о фальсификации деловой документации заявил, что каждый американец под угрозой уголовного преследования, если оно коснулось даже экс-главу страны. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. "Если они сделали это со мной, они смогут сделать это и с вами", - заявил Трамп на пресс-конференции. Главу нынешней администрации Джо Байдена его оппонент назвал "фашистом", а уголовное дело против себя "сфальсифицированным". Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что уголовное преследование грозит каждому американцу

Трамп: каждый американец находится под угрозой уголовного преследования

© AP Photo / Steven HirschБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Steven Hirsch
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта по делу о фальсификации деловой документации заявил, что каждый американец под угрозой уголовного преследования, если оно коснулось даже экс-главу страны.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.
"Если они сделали это со мной, они смогут сделать это и с вами", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Главу нынешней администрации Джо Байдена его оппонент назвал "фашистом", а уголовное дело против себя "сфальсифицированным".
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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