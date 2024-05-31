Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Флориды прокомментировал дело против Трампа - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 31.05.2024 (обновлено: 11:07 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949583525.html
Губернатор Флориды прокомментировал дело против Трампа
Губернатор Флориды прокомментировал дело против Трампа - РИА Новости, 31.05.2024
Губернатор Флориды прокомментировал дело против Трампа
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил в соцсети Х, что судебное дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:27
2024-05-31T11:07
в мире
сша
флорида
дональд трамп
рон десантис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ea339f02ebf4b05abb5905067190c0.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил в соцсети Х, что судебное дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа оказалось зависимым от политических взглядов представителей системы правосудия, если бы ответчиком был не Трамп, подобное дело никогда не было бы возбуждено. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным. "Если бы ответчиком был не Дональд Трамп, это дело никогда бы не было возбуждено, судья никогда не вынес бы подобных решений, а присяжные никогда бы не вынесли обвинительный приговор", - написал Десантис. По мнению губернатора, в США верховенство права не должно "становиться заложником политической повестки дня некой пародии на суд". Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс назвал позором конституции и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20240531/tramp-1949574156.html
https://ria.ru/20240531/mask-1949553114.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d4138fbeb63bff22aa48a7e06c0853e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис
Губернатор Флориды прокомментировал дело против Трампа

Губернатор Флориды заявил о политизированности судебного дела против Трампа

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил в соцсети Х, что судебное дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа оказалось зависимым от политических взглядов представителей системы правосудия, если бы ответчиком был не Трамп, подобное дело никогда не было бы возбуждено.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США
09:42
"Если бы ответчиком был не Дональд Трамп, это дело никогда бы не было возбуждено, судья никогда не вынес бы подобных решений, а присяжные никогда бы не вынесли обвинительный приговор", - написал Десантис.
По мнению губернатора, в США верховенство права не должно "становиться заложником политической повестки дня некой пародии на суд".
Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс назвал позором конституции и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу
04:37
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампРон Десантис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала