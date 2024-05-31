https://ria.ru/20240531/tramp-1949583525.html

Губернатор Флориды прокомментировал дело против Трампа

Губернатор Флориды прокомментировал дело против Трампа - РИА Новости, 31.05.2024

Губернатор Флориды прокомментировал дело против Трампа

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил в соцсети Х, что судебное дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:27

2024-05-31T10:27

2024-05-31T11:07

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил в соцсети Х, что судебное дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа оказалось зависимым от политических взглядов представителей системы правосудия, если бы ответчиком был не Трамп, подобное дело никогда не было бы возбуждено. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным. "Если бы ответчиком был не Дональд Трамп, это дело никогда бы не было возбуждено, судья никогда не вынес бы подобных решений, а присяжные никогда бы не вынесли обвинительный приговор", - написал Десантис. По мнению губернатора, в США верховенство права не должно "становиться заложником политической повестки дня некой пародии на суд". Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс назвал позором конституции и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240531/tramp-1949574156.html

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