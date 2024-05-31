Трамп заявлением о России вызвал тревогу в ЕС и США, пишут СМИ
WP: Трамп заявлениями о России представляет угрозу для ЕС и США
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп своими заявлениями о России представляет угрозу для ЕС и Соединенных Штатов, пишет The Washington Post.
"Комментарии Трампа, поощряющие Россию делать с нашими европейскими союзниками все, что она захочет, являются одними из самых тревожных и опасных заявлений, сделанных кандидатом в президенты от одной из ведущих партий. Его позиция представляет собой явную и настоящую угрозу для безопасности США и Европы", — сказал советник экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Том Донилон газете.
"Комментарии Трампа, поощряющие Россию делать с нашими европейскими союзниками все, что она захочет, являются одними из самых тревожных и опасных заявлений, сделанных кандидатом в президенты от одной из ведущих партий. Его позиция представляет собой явную и настоящую угрозу для безопасности США и Европы", — сказал советник экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Том Донилон газете.
В феврале Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
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