https://ria.ru/20240531/tramp-1949583270.html

Трамп заявлением о России вызвал тревогу в ЕС и США, пишут СМИ

Трамп заявлением о России вызвал тревогу в ЕС и США, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024

Трамп заявлением о России вызвал тревогу в ЕС и США, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп своими заявлениями о России представляет угрозу для ЕС и Соединенных Штатов, пишет The Washington Post. "Комментарии Трампа,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:26

2024-05-31T10:26

2024-05-31T14:30

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп своими заявлениями о России представляет угрозу для ЕС и Соединенных Штатов, пишет The Washington Post. "Комментарии Трампа, поощряющие Россию делать с нашими европейскими союзниками все, что она захочет, являются одними из самых тревожных и опасных заявлений, сделанных кандидатом в президенты от одной из ведущих партий. Его позиция представляет собой явную и настоящую угрозу для безопасности США и Европы", — сказал советник экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Том Донилон газете. В феврале Трамп заявил, что не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью РоссииМаск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?

https://ria.ru/20240531/nato-1949578313.html

https://ria.ru/20240531/sholts-1949570804.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, нато, украина, евросоюз