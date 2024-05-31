https://ria.ru/20240531/tramp-1949576489.html
Вице-премьер Италии сравнил процесс над Трампом с преследованием Берлускони
Вице-премьер Италии сравнил процесс над Трампом с преследованием Берлускони - РИА Новости, 31.05.2024
Вице-премьер Италии сравнил процесс над Трампом с преследованием Берлускони
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал в эфире Radio 1 политическим процесс над кандидатом в президенты США Дональдом... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:54
2024-05-31T09:54
2024-05-31T11:05
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РИМ, 31 мая – РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал в эфире Radio 1 политическим процесс над кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и сравнил его с судебным преследованием премьер-министра Италии Сильвио Берлускони (1936-2023). "Я с уважением наблюдаю за тем, что происходит в других странах по сравнению с Италией, и не даю оценки. Судя по тому, что я прочитал, это политический процесс, как и многие другие, которые происходили в Италии в последние годы: например те, что десятилетиями преследовали Берлускони", - заявил он. Против Берлускони инициировалось большое количество уголовных дел по обвинению в коррупции, негласном финансировании политических партий и фальсификации финансовых документов, связанных с его многочисленными компаниями. Наиболее громкими судебными процессами стали дела о подкупе свидетелей после скандала вокруг вечеринок на его вилле. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным.
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в мире, италия, сша, дональд трамп, сильвио берлускони, маттео сальвини
В мире, Италия, США, Дональд Трамп, Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии сравнил процесс над Трампом с преследованием Берлускони
Вице-премьер Сальвини сравнил процесс над Трампом с преследованием Берлускони
РИМ, 31 мая – РИА Новости.
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал в эфире Radio 1
политическим процесс над кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и сравнил его с судебным преследованием премьер-министра Италии Сильвио Берлускони (1936-2023).
"Я с уважением наблюдаю за тем, что происходит в других странах по сравнению с Италией, и не даю оценки. Судя по тому, что я прочитал, это политический процесс, как и многие другие, которые происходили в Италии в последние годы: например те, что десятилетиями преследовали Берлускони", - заявил он.
Против Берлускони инициировалось большое количество уголовных дел по обвинению в коррупции, негласном финансировании политических партий и фальсификации финансовых документов, связанных с его многочисленными компаниями. Наиболее громкими судебными процессами стали дела о подкупе свидетелей после скандала вокруг вечеринок на его вилле.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным.