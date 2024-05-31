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Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США - РИА Новости, 31.05.2024
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09:42 31.05.2024 (обновлено: 10:08 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949574156.html
Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США
Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США - РИА Новости, 31.05.2024
Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X поддержал экс-президента США Дональда Трампа после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:42
2024-05-31T10:08
в мире
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дональд трамп
виктор орбан
венгрия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X поддержал экс-президента США Дональда Трампа после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации, назвав его человеком чести и призвав его продолжать борьбу."Я знаю президента Дональда Трампа как человека чести... Пусть народ вынесет свой вердикт в ноябре (в ходе выборов - ред.)! Продолжайте бороться, господин президент!", — написал Орбан.Венгерский премьер отметил, что, будучи президентом, Трамп всегда ставил Америку на первое место, снискал уважение во всем мире и использовал это уважение для созидания мира.Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20240531/tramp-1949569546.html
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в мире, сша, дональд трамп, виктор орбан, венгрия
В мире, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Венгрия
Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США

Орбан призвал Трампа продолжать борьбу после обвинительного вердикта в США

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X поддержал экс-президента США Дональда Трампа после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации, назвав его человеком чести и призвав его продолжать борьбу.
"Я знаю президента Дональда Трампа как человека чести... Пусть народ вынесет свой вердикт в ноябре (в ходе выборов - ред.)! Продолжайте бороться, господин президент!", — написал Орбан.
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В США назвали обвинение против Трампа позором конституции
09:12
Венгерский премьер отметил, что, будучи президентом, Трамп всегда ставил Америку на первое место, снискал уважение во всем мире и использовал это уважение для созидания мира.
Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу
04:37
 
В миреСШАДональд ТрампВиктор ОрбанВенгрия
 
 
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