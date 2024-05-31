https://ria.ru/20240531/tramp-1949574156.html

Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США

Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США - РИА Новости, 31.05.2024

Орбан вступился за Трампа после обвинительного вердикта в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X поддержал экс-президента США Дональда Трампа после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:42

2024-05-31T09:42

2024-05-31T10:08

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виктор орбан

венгрия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X поддержал экс-президента США Дональда Трампа после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации, назвав его человеком чести и призвав его продолжать борьбу."Я знаю президента Дональда Трампа как человека чести... Пусть народ вынесет свой вердикт в ноябре (в ходе выборов - ред.)! Продолжайте бороться, господин президент!", — написал Орбан.Венгерский премьер отметил, что, будучи президентом, Трамп всегда ставил Америку на первое место, снискал уважение во всем мире и использовал это уважение для созидания мира.Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240531/tramp-1949569546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, виктор орбан, венгрия