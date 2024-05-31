https://ria.ru/20240531/tramp-1949569546.html

В США назвали обвинение против Трампа позором конституции

В США назвали обвинение против Трампа позором конституции - РИА Новости, 31.05.2024

В США назвали обвинение против Трампа позором конституции

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в своей аккаунте в X назвал позором конституции и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:12

2024-05-31T09:12

2024-05-31T11:07

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949597685_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_19773d26f14e4c77b9f1014016fe9050.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в своей аккаунте в X назвал позором конституции и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. "Это решение является позором верховенства закона и нашей конституции. Демократы сфабриковали уголовное преступление, чтобы "добраться до Трампа" ... Это не правосудие, это вмешательство в выборы", - написал Вэнс. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным.

https://ria.ru/20240522/tramp-1947553568.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп