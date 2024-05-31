https://ria.ru/20240531/tramp-1949569546.html
В США назвали обвинение против Трампа позором конституции
В США назвали обвинение против Трампа позором конституции - РИА Новости, 31.05.2024
В США назвали обвинение против Трампа позором конституции
Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в своей аккаунте в X назвал позором конституции и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:12
2024-05-31T09:12
2024-05-31T11:07
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в своей аккаунте в X назвал позором конституции и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. "Это решение является позором верховенства закона и нашей конституции. Демократы сфабриковали уголовное преступление, чтобы "добраться до Трампа" ... Это не правосудие, это вмешательство в выборы", - написал Вэнс. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США назвали обвинение против Трампа позором конституции
Сенатор Вэнс назвал обвинение против Трампа позором и вмешательством в выборы
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в своей аккаунте в X
назвал позором конституции и вмешательством в выборы обвинительное решение по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу.
"Это решение является позором верховенства закона и нашей конституции. Демократы сфабриковали уголовное преступление, чтобы "добраться до Трампа" ... Это не правосудие, это вмешательство в выборы", - написал Вэнс.
Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным.