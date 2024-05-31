https://ria.ru/20240531/tramp-1949548314.html
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа - РИА Новости, 31.05.2024
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа
Сторонники и противники Дональда Трампа схлестнулись в словесных баталиях у здания суда в Нью-Йорке - пока обходится без рукоприкладства, передает корреспондент РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:42
2024-05-31T02:42
2024-05-31T11:11
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Сторонники и противники Дональда Трампа схлестнулись в словесных баталиях у здания суда в Нью-Йорке - пока обходится без рукоприкладства, передает корреспондент РИА Новости. За происходящим следят усиленные наряды полиции. Ранее присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Жюри сочло, что экс-президент виновен по всем 34 пунктам обвинения. Приговор ожидается 11 июля. В сквере напротив суда десятки людей, которые ждали вердикта. "При Трампе у нас мир. Посмотри, что у нас теперь! Посмотри, кто у нас теперь! Ты сумасшедший? Бензин, еда - цены", - кричит сторонник Трампа своему оппоненту. "Бензин, еда - волшебные слова! Можно у нас не будет приговоренного президента?" - отвечает избиратель Джо Байдена. Рауль Ривер в разговоре с РИА Новости назвал сегодняшний вердикт липовым. "Если там (в жюри - ред.) кто-то хотел сказать, что Трамп невиновен, он не мог этого сделать, потому что был напуган. По городу нельзя в шапке с надписью "Трамп" ходить - дадут по морде. Вы думаете, кто-то мог сказать, что он невиновен? Нет. Потому что они рискуют жизнью. Они боятся", - поделился Ривер. Он признался, что не голосовал за Трампа в прошлый раз. "Но в этот раз буду. Потому что мы видим, что происходит, то, что они делают - неправильно. Есть много людей, которые будут голосовать за этого парня", - добавил он. Между тем противник Трампа по имени Дэйв счел вердикт "шокирующим, но заслуженным". "Он шокирует, потому что вердикт прозвучал перед выборами - это невероятно полезно для Америки", - указал он. На вопрос о том, повлияет ли вердикт на выборы президента США осенью, Дэйв отметил: "надеюсь, что люди, которые колебались, благодаря этому вердикту решат "нет я не хочу правонарушителя в руководстве".
https://ria.ru/20240531/tramp-1949547859.html
https://ria.ru/20240531/karlson-1949544560.html
https://ria.ru/20240531/tramp-1949541800.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город)
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись в спорах сторонники и противники Трампа
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Сторонники и противники Дональда Трампа схлестнулись в словесных баталиях у здания суда в Нью-Йорке - пока обходится без рукоприкладства, передает корреспондент РИА Новости.
За происходящим следят усиленные наряды полиции.
Ранее присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Жюри сочло, что экс-президент виновен по всем 34 пунктам обвинения. Приговор ожидается 11 июля.
В сквере напротив суда десятки людей, которые ждали вердикта.
"При Трампе у нас мир. Посмотри, что у нас теперь! Посмотри, кто у нас теперь! Ты сумасшедший? Бензин, еда - цены", - кричит сторонник Трампа своему оппоненту.
"Бензин, еда - волшебные слова! Можно у нас не будет приговоренного президента?" - отвечает избиратель Джо Байдена
.
Рауль Ривер в разговоре с РИА Новости назвал сегодняшний вердикт липовым. "Если там (в жюри - ред.) кто-то хотел сказать, что Трамп невиновен, он не мог этого сделать, потому что был напуган. По городу нельзя в шапке с надписью "Трамп" ходить - дадут по морде. Вы думаете, кто-то мог сказать, что он невиновен? Нет. Потому что они рискуют жизнью. Они боятся", - поделился Ривер.
Он признался, что не голосовал за Трампа в прошлый раз.
"Но в этот раз буду. Потому что мы видим, что происходит, то, что они делают - неправильно. Есть много людей, которые будут голосовать за этого парня", - добавил он.
Между тем противник Трампа по имени Дэйв счел вердикт "шокирующим, но заслуженным".
"Он шокирует, потому что вердикт прозвучал перед выборами - это невероятно полезно для Америки", - указал он.
На вопрос о том, повлияет ли вердикт на выборы президента США
осенью, Дэйв отметил: "надеюсь, что люди, которые колебались, благодаря этому вердикту решат "нет я не хочу правонарушителя в руководстве".