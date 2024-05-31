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У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа - РИА Новости, 31.05.2024
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02:42 31.05.2024 (обновлено: 11:11 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949548314.html
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа - РИА Новости, 31.05.2024
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа
Сторонники и противники Дональда Трампа схлестнулись в словесных баталиях у здания суда в Нью-Йорке - пока обходится без рукоприкладства, передает корреспондент РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:42
2024-05-31T11:11
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Сторонники и противники Дональда Трампа схлестнулись в словесных баталиях у здания суда в Нью-Йорке - пока обходится без рукоприкладства, передает корреспондент РИА Новости. За происходящим следят усиленные наряды полиции. Ранее присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Жюри сочло, что экс-президент виновен по всем 34 пунктам обвинения. Приговор ожидается 11 июля. В сквере напротив суда десятки людей, которые ждали вердикта. "При Трампе у нас мир. Посмотри, что у нас теперь! Посмотри, кто у нас теперь! Ты сумасшедший? Бензин, еда - цены", - кричит сторонник Трампа своему оппоненту. "Бензин, еда - волшебные слова! Можно у нас не будет приговоренного президента?" - отвечает избиратель Джо Байдена. Рауль Ривер в разговоре с РИА Новости назвал сегодняшний вердикт липовым. "Если там (в жюри - ред.) кто-то хотел сказать, что Трамп невиновен, он не мог этого сделать, потому что был напуган. По городу нельзя в шапке с надписью "Трамп" ходить - дадут по морде. Вы думаете, кто-то мог сказать, что он невиновен? Нет. Потому что они рискуют жизнью. Они боятся", - поделился Ривер. Он признался, что не голосовал за Трампа в прошлый раз. "Но в этот раз буду. Потому что мы видим, что происходит, то, что они делают - неправильно. Есть много людей, которые будут голосовать за этого парня", - добавил он. Между тем противник Трампа по имени Дэйв счел вердикт "шокирующим, но заслуженным". "Он шокирует, потому что вердикт прозвучал перед выборами - это невероятно полезно для Америки", - указал он. На вопрос о том, повлияет ли вердикт на выборы президента США осенью, Дэйв отметил: "надеюсь, что люди, которые колебались, благодаря этому вердикту решат "нет я не хочу правонарушителя в руководстве".
https://ria.ru/20240531/tramp-1949547859.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город)
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа

У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись в спорах сторонники и противники Трампа

© AP Photo / Julia NikhinsonКонфликт между сторонниками и противниками Дональда Трампа возле уголовного суда Манхэттена. 31 мая 2024
Конфликт между сторонниками и противниками Дональда Трампа возле уголовного суда Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Конфликт между сторонниками и противниками Дональда Трампа возле уголовного суда Манхэттена. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Сторонники и противники Дональда Трампа схлестнулись в словесных баталиях у здания суда в Нью-Йорке - пока обходится без рукоприкладства, передает корреспондент РИА Новости.
За происходящим следят усиленные наряды полиции.
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Трамп провозгласил себя политзаключенным
02:36
Ранее присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Жюри сочло, что экс-президент виновен по всем 34 пунктам обвинения. Приговор ожидается 11 июля.
В сквере напротив суда десятки людей, которые ждали вердикта.
"При Трампе у нас мир. Посмотри, что у нас теперь! Посмотри, кто у нас теперь! Ты сумасшедший? Бензин, еда - цены", - кричит сторонник Трампа своему оппоненту.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Такер Карлсон высказался об обвинительном вердикте Трампу
01:33
"Бензин, еда - волшебные слова! Можно у нас не будет приговоренного президента?" - отвечает избиратель Джо Байдена.
Рауль Ривер в разговоре с РИА Новости назвал сегодняшний вердикт липовым. "Если там (в жюри - ред.) кто-то хотел сказать, что Трамп невиновен, он не мог этого сделать, потому что был напуган. По городу нельзя в шапке с надписью "Трамп" ходить - дадут по морде. Вы думаете, кто-то мог сказать, что он невиновен? Нет. Потому что они рискуют жизнью. Они боятся", - поделился Ривер.
Он признался, что не голосовал за Трампа в прошлый раз.
Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Трамп выслушал решение присяжных молча и со склоненной набок головой
01:00
"Но в этот раз буду. Потому что мы видим, что происходит, то, что они делают - неправильно. Есть много людей, которые будут голосовать за этого парня", - добавил он.
Между тем противник Трампа по имени Дэйв счел вердикт "шокирующим, но заслуженным".
"Он шокирует, потому что вердикт прозвучал перед выборами - это невероятно полезно для Америки", - указал он.
На вопрос о том, повлияет ли вердикт на выборы президента США осенью, Дэйв отметил: "надеюсь, что люди, которые колебались, благодаря этому вердикту решат "нет я не хочу правонарушителя в руководстве".
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденНью-Йорк (город)
 
 
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