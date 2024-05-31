https://ria.ru/20240531/tramp-1949547859.html

Трамп провозгласил себя политзаключенным

Трамп провозгласил себя политзаключенным - РИА Новости, 31.05.2024

Трамп провозгласил себя политзаключенным

Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации провозгласил себя политзаключенным. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T02:36

2024-05-31T02:36

2024-05-31T11:12

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации провозгласил себя политзаключенным. "Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного процесса. Я политический заключенный", - говорится теперь на главной странице сайта предвыборной кампании Трампа. Политик заявляет, что "никогда не сдастся". Штаб бывшего президента при этом предлагает американцам помочь ему победить на выборах, пожертвовав какую-либо сумму денег. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт выдает ошибку и не открывается, возможно, из-за наплыва доноров. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.

https://ria.ru/20240531/karlson-1949544560.html

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сша, дональд трамп, в мире