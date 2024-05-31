https://ria.ru/20240531/tramp-1949547859.html
Трамп провозгласил себя политзаключенным
Трамп провозгласил себя политзаключенным - РИА Новости, 31.05.2024
Трамп провозгласил себя политзаключенным
Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации провозгласил себя политзаключенным. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:36
2024-05-31T02:36
2024-05-31T11:12
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ea339f02ebf4b05abb5905067190c0.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации провозгласил себя политзаключенным. "Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного процесса. Я политический заключенный", - говорится теперь на главной странице сайта предвыборной кампании Трампа. Политик заявляет, что "никогда не сдастся". Штаб бывшего президента при этом предлагает американцам помочь ему победить на выборах, пожертвовав какую-либо сумму денег. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт выдает ошибку и не открывается, возможно, из-за наплыва доноров. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.
https://ria.ru/20240531/karlson-1949544560.html
https://ria.ru/20240531/dzhonson-1949539410.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d4138fbeb63bff22aa48a7e06c0853e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп провозгласил себя политзаключенным
Трамп после обвинительного вердикта присяжных провозгласил себя политзаключенным
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации провозгласил себя политзаключенным.
"Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного процесса. Я политический заключенный", - говорится теперь на главной странице сайта предвыборной кампании Трампа.
Политик заявляет, что "никогда не сдастся".
Штаб бывшего президента при этом предлагает американцам помочь ему победить на выборах, пожертвовав какую-либо сумму денег.
Американские СМИ сообщают, что периодически сайт выдает ошибку и не открывается, возможно, из-за наплыва доноров.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.