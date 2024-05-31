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Трамп провозгласил себя политзаключенным - РИА Новости, 31.05.2024
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02:36 31.05.2024 (обновлено: 11:12 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949547859.html
Трамп провозгласил себя политзаключенным
Трамп провозгласил себя политзаключенным - РИА Новости, 31.05.2024
Трамп провозгласил себя политзаключенным
Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации провозгласил себя политзаключенным. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:36
2024-05-31T11:12
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации провозгласил себя политзаключенным. "Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного процесса. Я политический заключенный", - говорится теперь на главной странице сайта предвыборной кампании Трампа. Политик заявляет, что "никогда не сдастся". Штаб бывшего президента при этом предлагает американцам помочь ему победить на выборах, пожертвовав какую-либо сумму денег. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт выдает ошибку и не открывается, возможно, из-за наплыва доноров. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.
https://ria.ru/20240531/karlson-1949544560.html
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп провозгласил себя политзаключенным

Трамп после обвинительного вердикта присяжных провозгласил себя политзаключенным

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации им деловой документации провозгласил себя политзаключенным.
"Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного процесса. Я политический заключенный", - говорится теперь на главной странице сайта предвыборной кампании Трампа.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Такер Карлсон высказался об обвинительном вердикте Трампу
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Политик заявляет, что "никогда не сдастся".
Штаб бывшего президента при этом предлагает американцам помочь ему победить на выборах, пожертвовав какую-либо сумму денег.
Американские СМИ сообщают, что периодически сайт выдает ошибку и не открывается, возможно, из-за наплыва доноров.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Спикер палаты представителей назвал вердикт жюри присяжных Трампу позором
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