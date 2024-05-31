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Трамп выслушал решение присяжных молча и со склоненной набок головой - РИА Новости, 31.05.2024
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01:00 31.05.2024 (обновлено: 11:44 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949541800.html
Трамп выслушал решение присяжных молча и со склоненной набок головой
Трамп выслушал решение присяжных молча и со склоненной набок головой - РИА Новости, 31.05.2024
Трамп выслушал решение присяжных молча и со склоненной набок головой
Экс-президент США Дональд Трамп, которого присяжные сочли виновным в фальсификации деловой документации при выплате денег порнозвезде Сторми Дэниэлс, встретил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:00
2024-05-31T11:44
в мире
сша
дональд трамп
майкл коэн
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, которого присяжные сочли виновным в фальсификации деловой документации при выплате денег порнозвезде Сторми Дэниэлс, встретил вердикт со склоненной набок головой, передает корреспондент РИА Новости. Жюри совещались весь день. И ближе к половине пятого судья Хуан Мерчан объявил, что собирается отпустить присяжных домой в 16.30. Настроение Трампа резко поднялось. Он вздернул подбородок и начал общаться со своим адвокатом Тоддом Бланшем, активно жестикулируя. Тот в свою очередь прикрывал рот рукой. Оба обменивались улыбками. Однако затем в зал вернулся судья и объявил, что жюри согласовало вердикт. Еще через полчаса вердикт был оглашен. Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Трамп молча выслушивал решение присяжных, склонив голову набок. Экс-президент США проходит по делу о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Следующим этапом в судебном процессе после вердикта присяжных является приговор. У Трампа есть право обжаловать обвинительное решение. При этом оно не мешает ему баллотироваться в президенты. Приговор ожидается 11 июля.
https://ria.ru/20240430/tramp-1943184173.html
https://ria.ru/20240531/saks-1949540886.html
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в мире, сша, дональд трамп, майкл коэн
В мире, США, Дональд Трамп, Майкл Коэн
Трамп выслушал решение присяжных молча и со склоненной набок головой

Трамп встретил вердикт присяжных молча и со склоненной набок головой

© AP Photo / Michael M. SantiagoБывший президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024
Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Michael M. Santiago
Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, которого присяжные сочли виновным в фальсификации деловой документации при выплате денег порнозвезде Сторми Дэниэлс, встретил вердикт со склоненной набок головой, передает корреспондент РИА Новости.
Жюри совещались весь день. И ближе к половине пятого судья Хуан Мерчан объявил, что собирается отпустить присяжных домой в 16.30.
Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Настроение Трампа резко поднялось. Он вздернул подбородок и начал общаться со своим адвокатом Тоддом Бланшем, активно жестикулируя. Тот в свою очередь прикрывал рот рукой. Оба обменивались улыбками.
Однако затем в зал вернулся судья и объявил, что жюри согласовало вердикт. Еще через полчаса вердикт был оглашен. Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.
Трамп молча выслушивал решение присяжных, склонив голову набок.
Экс-президент США проходит по делу о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы.
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После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы.
Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Следующим этапом в судебном процессе после вердикта присяжных является приговор. У Трампа есть право обжаловать обвинительное решение. При этом оно не мешает ему баллотироваться в президенты. Приговор ожидается 11 июля.
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Прокурор назвал выплату Трампом денег порнозвезде фальсификацией выборов
22 апреля, 19:03
 
В миреСШАДональд ТрампМайкл Коэн
 
 
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