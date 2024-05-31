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Трамп отреагировал на решение жюри по делу против него - РИА Новости, 31.05.2024
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00:24 31.05.2024 (обновлено: 11:45 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949538319.html
Трамп отреагировал на решение жюри по делу против него
Трамп отреагировал на решение жюри по делу против него - РИА Новости, 31.05.2024
Трамп отреагировал на решение жюри по делу против него
Экс-президент США Дональд Трамп назвал обвинительное решение жюри присяжных "позором", заявил, что он невиновен, будет "бороться до конца". РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:24
2024-05-31T11:45
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал обвинительное решение жюри присяжных "позором", заявил, что он невиновен, будет "бороться до конца".Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента."Это был позор", - сказал Трамп, выйдя к журналистам после оглашения приговора. Он обвинил судью, который вел процесс, в коррумпированности и скомпрометированности его интересов."Мы продолжим бороться, мы будем бороться до конца", - сказал экс-президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах. "Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20240531/dzhonson-1949539410.html
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дональд трамп, сша, в мире
Дональд Трамп, США, В мире
Трамп отреагировал на решение жюри по делу против него

Трамп назвал решение жюри по делу о фальсификации документов позором

© AP Photo / Steven HirschБывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке. 30 мая 2024
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Steven Hirsch
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке. 30 мая 2024
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал обвинительное решение жюри присяжных "позором", заявил, что он невиновен, будет "бороться до конца".
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
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Спикер палаты представителей назвал вердикт жюри присяжных Трампу позором
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"Это был позор", - сказал Трамп, выйдя к журналистам после оглашения приговора. Он обвинил судью, который вел процесс, в коррумпированности и скомпрометированности его интересов.
"Мы продолжим бороться, мы будем бороться до конца", - сказал экс-президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах. "Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", - сказал Трамп.
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