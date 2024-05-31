https://ria.ru/20240531/tramp-1949538319.html

Трамп отреагировал на решение жюри по делу против него

Трамп отреагировал на решение жюри по делу против него - РИА Новости, 31.05.2024

Трамп отреагировал на решение жюри по делу против него

Экс-президент США Дональд Трамп назвал обвинительное решение жюри присяжных "позором", заявил, что он невиновен, будет "бороться до конца". РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:24

2024-05-31T00:24

2024-05-31T11:45

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал обвинительное решение жюри присяжных "позором", заявил, что он невиновен, будет "бороться до конца".Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента."Это был позор", - сказал Трамп, выйдя к журналистам после оглашения приговора. Он обвинил судью, который вел процесс, в коррумпированности и скомпрометированности его интересов."Мы продолжим бороться, мы будем бороться до конца", - сказал экс-президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах. "Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20240531/dzhonson-1949539410.html

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дональд трамп, сша, в мире