https://ria.ru/20240531/tramp-1949535922.html

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов - РИА Новости, 31.05.2024

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало экс-президента Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации из-за выплат... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:09

2024-05-31T00:09

2024-05-31T11:47

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949606543_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_746a86f2a249639c27ccd08952344cec.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая — РИА Новости. Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало экс-президента Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации из-за выплат порноактрисе, передает корреспондент РИА Новости.Присяжные сочли политика виновным по всем 34 пунктам обвинения.Приговор Трампу должны вынести 11 июля. У него есть право обжаловать обвинительное решение, причем оно не мешает ему баллотироваться в президенты.Сам Трамп назвал решение присяжных позором и заявил, что невиновен и будет "бороться до конца". Он обвинил судью, который вел процесс, в коррумпированности и скомпрометированности его интересов."Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", — добавил бывший президент.Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, комментируя вердикт, заявил, что это "позорный день в американской истории"."Демократы радуются осуждению лидера оппозиционной партии по смехотворным обвинениям, основанным на показаниях лишенного статуса адвоката и осужденного преступника", — отметил он.Представитель американской администрации Иан Сэмс, со своей стороны, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона", и воздержался от дальнейших комментариев. А предвыборный штаб Джо Байдена провозгласил, что "закон выше всех", и призвал американцев не допустить победы Трампа на предстоящих выборах.Экс-президента обвиняют в фальсификации деловой документации при выплатах двум женщинам (одна из них — Сторми Дэниэлс) за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности обвинений — 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявлял о невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. По его мнению, преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением снова бороться за пост президента.

https://ria.ru/20240530/tramp-1949274085.html

https://ria.ru/20240531/tramp-1949541800.html

https://ria.ru/20240519/tramp-1946954917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире