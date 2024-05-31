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Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов - РИА Новости, 31.05.2024
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00:09 31.05.2024 (обновлено: 11:47 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949535922.html
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов - РИА Новости, 31.05.2024
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало экс-президента Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации из-за выплат... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:09
2024-05-31T11:47
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая — РИА Новости. Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало экс-президента Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации из-за выплат порноактрисе, передает корреспондент РИА Новости.Присяжные сочли политика виновным по всем 34 пунктам обвинения.Приговор Трампу должны вынести 11 июля. У него есть право обжаловать обвинительное решение, причем оно не мешает ему баллотироваться в президенты.Сам Трамп назвал решение присяжных позором и заявил, что невиновен и будет "бороться до конца". Он обвинил судью, который вел процесс, в коррумпированности и скомпрометированности его интересов.&quot;Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию&quot;, — добавил бывший президент.Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, комментируя вердикт, заявил, что это "позорный день в американской истории"."Демократы радуются осуждению лидера оппозиционной партии по смехотворным обвинениям, основанным на показаниях лишенного статуса адвоката и осужденного преступника", — отметил он.Представитель американской администрации Иан Сэмс, со своей стороны, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона", и воздержался от дальнейших комментариев. А предвыборный штаб Джо Байдена провозгласил, что "закон выше всех", и призвал американцев не допустить победы Трампа на предстоящих выборах.Экс-президента обвиняют в фальсификации деловой документации при выплатах двум женщинам (одна из них — Сторми Дэниэлс) за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности обвинений — 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявлял о невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. По его мнению, преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением снова бороться за пост президента.
https://ria.ru/20240530/tramp-1949274085.html
https://ria.ru/20240531/tramp-1949541800.html
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дональд трамп, в мире
Дональд Трамп, В мире
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Жюри присяжных признало Трампа виновным в подделке финансовой документации

© AP Photo / Steven HirschБывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке. 30 мая 2024
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Steven Hirsch
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке. 30 мая 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая — РИА Новости. Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало экс-президента Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации из-за выплат порноактрисе, передает корреспондент РИА Новости.
Присяжные сочли политика виновным по всем 34 пунктам обвинения.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролине в Конвее - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию
Вчера, 09:25
Приговор Трампу должны вынести 11 июля. У него есть право обжаловать обвинительное решение, причем оно не мешает ему баллотироваться в президенты.
Сам Трамп назвал решение присяжных позором и заявил, что невиновен и будет "бороться до конца". Он обвинил судью, который вел процесс, в коррумпированности и скомпрометированности его интересов.
«

"Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", — добавил бывший президент.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, комментируя вердикт, заявил, что это "позорный день в американской истории".
"Демократы радуются осуждению лидера оппозиционной партии по смехотворным обвинениям, основанным на показаниях лишенного статуса адвоката и осужденного преступника", — отметил он.
Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Трамп выслушал решение присяжных молча и со склоненной набок головой
01:00
Представитель американской администрации Иан Сэмс, со своей стороны, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона", и воздержался от дальнейших комментариев. А предвыборный штаб Джо Байдена провозгласил, что "закон выше всех", и призвал американцев не допустить победы Трампа на предстоящих выборах.
Экс-президента обвиняют в фальсификации деловой документации при выплатах двум женщинам (одна из них — Сторми Дэниэлс) за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности обвинений — 136 лет лишения свободы.
Сам Трамп заявлял о невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. По его мнению, преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением снова бороться за пост президента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
19 мая, 02:21
 
Дональд ТрампВ мире
 
 
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