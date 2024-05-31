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Расчет ЗРК "ТОР-М1" прикрыл мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой - РИА Новости, 31.05.2024
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05:04 31.05.2024 (обновлено: 05:26 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tor-m1-1949553654.html
Расчет ЗРК "ТОР-М1" прикрыл мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой
Расчет ЗРК "ТОР-М1" прикрыл мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой - РИА Новости, 31.05.2024
Расчет ЗРК "ТОР-М1" прикрыл мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР-М1" группировки "Центр" прикрыл мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:04
2024-05-31T05:26
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР-М1" группировки "Центр" прикрыл мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие ЗРК "ТОР-М1" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы выполнили воздушное прикрытие мотострелковых подразделений от разведывательных БПЛА противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что расчет ПВО, находящийся на боевом дежурстве, выехал на огневую позицию, где оперативно развернул комплекс в боевое положение и провел мониторинг воздушного пространства в районе наступления штурмовых подразделений ВС РФ. "Выявив воздушные цели, расчет тут же взял их на сопровождение и после подтверждения уничтожил их на безопасном расстоянии", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html
https://ria.ru/20240426/avdeevka-1942397412.html
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россия, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка
Расчет ЗРК "ТОР-М1" прикрыл мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой

Расчет ЗРК "ТОР-М1" прикрыл мотострелков от атак БПЛА ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР-М1" группировки "Центр" прикрыл мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие ЗРК "ТОР-М1" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы выполнили воздушное прикрытие мотострелковых подразделений от разведывательных БПЛА противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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Отмечается, что расчет ПВО, находящийся на боевом дежурстве, выехал на огневую позицию, где оперативно развернул комплекс в боевое положение и провел мониторинг воздушного пространства в районе наступления штурмовых подразделений ВС РФ.
"Выявив воздушные цели, расчет тут же взял их на сопровождение и после подтверждения уничтожил их на безопасном расстоянии", - добавили в оборонном ведомстве.
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