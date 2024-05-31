https://ria.ru/20240531/tof-1949550774.html

Катера ТОФ в Японском море пресекли атаку "противника" на базу флота

Катера ТОФ в Японском море пресекли атаку "противника" на базу флота - РИА Новости, 31.05.2024

Катера ТОФ в Японском море пресекли атаку "противника" на базу флота

Ракетные катера Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море предотвратили атаку "противника" на главную базу флота во Владивостоке, сообщает ТОФ. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T03:38

2024-05-31T03:38

2024-05-31T03:38

безопасность

японское море

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Ракетные катера Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море предотвратили атаку "противника" на главную базу флота во Владивостоке, сообщает ТОФ. "В Японском море состоялось комплексное учение ракетных катеров ТОФ, в ходе которого экипажи отработали задачи по противороботовой и противокорабельной обороне пунктов базирования во Владивостоке", - говорится в сообщении. Из пяти ракетных катеров сформированы две ударные группы, им поставлена задача предотвратить условную атаку "вражеского" корабля, планировавшего нанести удары по нескольким пунктам базирования главной базы ТОФ с использованием безэкипажных катеров. Также в учении приняли участие базовые тральщики, которые проводили траление районов на предмет мин на маршрутах перехода катеров. Командиры двух ударных групп нанесли комбинированный огневой удар по выпущенным с "вражеского" корабля условным безэкипажным катерам и уничтожили все цели с помощью корабельных артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов. На втором этапе учений ракетчики отработали совместный ракетный удар комплексом "Москит" по кораблю условного противника без фактического пуска ракет.

https://ria.ru/20240514/dym-1945758411.html

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японское море

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безопасность, японское море, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии