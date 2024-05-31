https://ria.ru/20240531/telegram-1949798444.html
ЕК проверит число пользователей из ЕС у Telegram
ЕК проверит число пользователей из ЕС у Telegram - РИА Новости, 31.05.2024
ЕК проверит число пользователей из ЕС у Telegram
Еврокомиссия проверяет количество пользователей из ЕС у социальной сети Telegram, если она окажется больше заявленной, то Еврокомиссии придется изучить принцип... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:23
2024-05-31T22:23
2024-05-31T22:23
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия проверяет количество пользователей из ЕС у социальной сети Telegram, если она окажется больше заявленной, то Еврокомиссии придется изучить принцип работы соцсети, заявила заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова. "Они заявили нам, что у них всего 42 миллиона пользователей. А критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, - 45 миллионов пользователей. Поэтому сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра. И в случае, если мы обнаружим, что их больше, чем 42 миллиона, нам придется глубоко изучить работу Telegram", - заявила Йоурова в интервью агентству Блумберг. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
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telegram, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Telegram, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕК проверит число пользователей из ЕС у Telegram
Йоурова: ЕК проверит число пользователей из ЕС у Telegram
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Еврокомиссия проверяет количество пользователей из ЕС у социальной сети Telegram, если она окажется больше заявленной, то Еврокомиссии придется изучить принцип работы соцсети, заявила заместитель
главы Европейской комиссии Вера Йоурова.
"Они заявили нам, что у них всего 42 миллиона пользователей. А критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, - 45 миллионов пользователей. Поэтому сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра. И в случае, если мы обнаружим, что их больше, чем 42 миллиона, нам придется глубоко изучить работу Telegram", - заявила Йоурова в интервью агентству Блумберг.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.