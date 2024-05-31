https://ria.ru/20240531/telegram-1949798444.html

ЕК проверит число пользователей из ЕС у Telegram

ЕК проверит число пользователей из ЕС у Telegram - РИА Новости, 31.05.2024

ЕК проверит число пользователей из ЕС у Telegram

Еврокомиссия проверяет количество пользователей из ЕС у социальной сети Telegram, если она окажется больше заявленной, то Еврокомиссии придется изучить принцип... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T22:23

2024-05-31T22:23

2024-05-31T22:23

telegram

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия проверяет количество пользователей из ЕС у социальной сети Telegram, если она окажется больше заявленной, то Еврокомиссии придется изучить принцип работы соцсети, заявила заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова. "Они заявили нам, что у них всего 42 миллиона пользователей. А критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, - 45 миллионов пользователей. Поэтому сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра. И в случае, если мы обнаружим, что их больше, чем 42 миллиона, нам придется глубоко изучить работу Telegram", - заявила Йоурова в интервью агентству Блумберг. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.

https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

telegram, евросоюз, еврокомиссия, в мире