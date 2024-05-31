https://ria.ru/20240531/tabak-1949096091.html

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака - РИА Новости, 31.05.2024

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) ежегодно отмечается во всем мире 31 мая. День был учрежден в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:51

2024-05-31T00:51

2024-05-31T00:51

справки

в мире

россия

вредные привычки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/96/1551719649_0:310:3077:2041_1920x0_80_0_0_f9c882b30a42a1768108a4343ce87289.jpg

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) ежегодно отмечается во всем мире 31 мая. День был учрежден в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям, а также к эффективным мерам политики по снижению уровня потребления табака.По данным ВОЗ, табачная эпидемия является одной из наиболее серьезных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире. Ежегодно от нее гибнет более восьми миллионов человек. Из этих случаев смерти – более семи миллионов обусловлены непосредственно потреблением табака, и около 1,3 миллиона – воздействием вторичного табачного дыма. В XX веке табачная эпидемия унесла жизни 100 миллионов человек и может убить один миллиард в XXI столетии. Табачные изделия, в том числе кальяны, содержат свыше 7000 химических веществ, из них как минимум 250 веществ известны своим токсичным или канцерогенным действием.Употребление табака негативно сказывается почти на всех органах человеческого тела. Курение провоцирует развитие таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, рак ротовой полости, горла, легких, астма, туберкулез, диабет II типа, деменция и многих других.В ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой его употребления в мире являются сигареты. К другим видам относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек, изделия из бездымного табака.При этом табак вызывает сильное привыкание.Вторичный табачный дым – это дым, которым наполнен воздух в ресторанах, офисных помещениях, жилых домах и прочих закрытых помещениях, где люди курят. Безвредного уровня воздействия вторичного табачного дыма нет. Он также является причиной тяжелых сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.Из 1,3 миллиарда потребителей табака около 80% проживают в странах с низким и средним уровнем дохода, для которых характерно наиболее тяжелое бремя болезни и смертности, обусловленное употреблением табака.Употребление табака наносит существенный экономический ущерб, который, в частности, выражается в виде значительных расходов на здравоохранение, а также в виде утраты человеческого капитала в результате обусловленных употреблением табака заболеваемости и смертности.Правительства стран принимают меры борьбы против табака, сформулированные в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ, 2003), вступившей в силу в феврале 2005 года. По состоянию на май 2024 года, участниками документа являются 183 страны и территории. Этот первый в истории договор, принятый под эгидой ВОЗ, подтверждает право людей на высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого документа.В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических мер MPOWER. Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению РКБТ ВОЗ.MPOWER предусматривает осуществление странами следующих стратегий: Monitor – мониторинг потребления табака и стратегий профилактики; Protect – защита людей от табачного дыма; Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака; Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком; Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий; Raise – повышение налогов на табачные изделия.По данным ВОЗ, 5,6 миллиарда человек или 71% мирового населения к настоящему моменту охвачены как минимум одной передовой стратегической мерой, защищающей жизнь людей от воздействия табака, что в пять раз больше, чем в 2007 году.По оценкам ВОЗ (январь, 2024), общее число взрослых потребителей табака в мире составляет 1,25 миллиарда человек. При этом число его потребителей сократилось за последние два года на 19 миллионов человек, несмотря на рост мирового населения. В 2022 году табак потреблял каждый пятый взрослый в мире, а в 2000 году – каждый третий.Больше всего курящих (26,5%) проживает в Юго-Восточной Азии. При этом на Китай приходится 79% потребителей табака вЗападно-Тихоокеанском регионе. В Европейском регионе показатель потребления – 25,3 %. В Африке самый низкий уровень потребления табака: он снизился с 18% в 2000 году до менее 10% в 2022 году. Более трети стран в Южной и Северной Америке приближаются к достижению цели в 30% по сокращению табака к 2030 году. По данным ВОЗ (2024), рейтинг самой курящей нации возглавили жители Науру – там курит почти каждый третий (36,9%). На втором месте находится Сербия (33,8%), на третьем – Индонезия (33,4%). В России курение является одной из самых распространенных вредных привычек и представляет собой серьезную проблему.В 2008 году Россия присоединилась к разработанной ВОЗ конвенции по борьбе против табака, а затем приняла национальную Концепцию по противодействию потребления табака на 2010-2015 годы. В 2019 году была принята Концепция по противодействию потребления табака до 2035 года. Она предусматривает снижение числа курильщиков среди взросых к 2035 году до 21%. В мае 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по ее реализации. В него вошло более 20 мероприятий.23 февраля 2013 года в России в рамках РКБТ ВОЗ был принят закон " Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Это один из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире. В стране действует тотальный запрет на курение во всех общественных местах и на рабочих местах, полный запрет любой рекламы табачной продукции (частичный запрет продвижения табачных изделий в телевизионных и кинофильмах), жесткие законы, ограничивающие торговлю этими продуктами, запрет на открытую выкладку табачной продукции в пунктах продаж, запрет их продажи несовершеннолетним и другие меры.В августе 2020 года президент России Владимир Путин подписал поправки в антитабачное законодательство, которые приравнивают любые никотинсодержащие продукты, не являющиеся фармацевтической продукцией, – электронные сигареты, вейпы, кальяны, а также продукты нагревания табака, например, iqos, к табачным изделиям. Также полностью запрещены никотинсодержащие леденцы, конфеты и подобные продукты. 24 июля 2023 года был принят закон о внесении изменения в статью 18 закона 2013 года.В частности, введены ограничения на перемещение физлицами табачной продукции по территории РФ, они распространяются на подлежащую обязательной маркировке средствами идентификации никотинсодержащую продукцию, не маркированную такими средствами, согласно законодательству РФ. С 1 апреля 2024 года установлена административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.По статистике ВОЗ (2024), публикуемой с двухлетним лагом, в России сигареты курит почти каждый четвертый житель старше 15 лет (26,7%). Столь активное употребление сигарет поставило Россию на 19-е место мирового рейтинга ВОЗ. В прошлом исследовании (за 2020 год) этот показатель был больше – 27,4%. По прогнозу ВОЗ, в 2025 году курить будет 26,5% населения нашей страны, а в 2030 году – 25,6%. Гораздо чаще курят мужчины – 41,3%, показатель у женщин – 14,5%.По оценке Минздрава РФ, в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, умирают от 300 до 400 тысяч граждан. Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет, а жизнь женщины – на 11 лет.В 2024 году тема Всемирного дня без табака – "Молодежь вступает в дело и берет слово".Мероприятие даст возможность высказаться молодым людям, которые призывают правительства защитить их от хищнической тактики маркетинга табачных изделий во всем мире. Показатели употребления электронных сигарет среди детей во всех регионах выше, чем среди взрослых. По оценкам, 37 миллионов молодых людей в возрасте 13-15 лет в мире употребляют табак.По инициативе ВОЗ и при координации ФГАУ "НМИЦ Здоровья детей" Минздрава РФ в период 2004-2021 года в России на федеральном и региональном уровнях проводилось исследование Global Youth Tobacco Survey (GYTS) по изучению табакокурения среди репрезентативной выборки подростков 13-15 лет. Согласно данным GYTS, в 2021 году в Российской Федерации распространенность потребления табака (курительного и/или бездымного) среди подростков 13-15 лет составила 11,0%. Причем среди мальчиков и девочек она была практически одинаковой (10,9 и 10,8% соответственно). Распространенность курения других табачных изделий немного превышала (6,5%) распространенность курения сигарет (5,7%). Наиболее распространенным среди других табачных изделий было употребление кальяна: потребителями кальяна являлись 2,0% всех подростков (1,6% мальчиков и 2,3% девочек). Только 1,7% подростков (1,8% мальчиков и 1,6% девочек) ответили, что курили сигареты более 20 дней в течение последних 30 дней. При этом 20% подростков (18,3% мальчиков и 22,0% девочек) ответили, что они выкуривали 1 сигарету в день. Наиболее распространенным (27,7%) было выкуривание 2-5 сигарет в день (23,3% мальчиков и 31,3% девочек).Согласно данным исследования, более 60% подростков 13-15 лет, которые когда-либо курили сигареты, совершали первую пробу курения сигарет в возрасте 12 лет и старше. Мальчики немного раньше пробовали курить сигареты, чем девочки: 43,2% мальчиков и 34,3% девочек, когда-либо пробовавших курить сигареты, имели первую попытку курения сигарет в возрасте младше 12 лет. Однако данный показатель не отражает возраст начала периодического или постоянного курения сигарет, это возраст, при котором была совершена первая (может быть, единственная) проба курения.Распространенность употребления бездымного табака среди всех подростков 13-15 лет в 2021 году составляла 3,0% и была выше среди мальчиков (3,9%), чем среди девочек (2,1%). В России ко Всемирному дню без табака приурочена Неделя отказа от табака, которая в 2024 году проводится с 27 мая по 2 июня. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, вредные привычки