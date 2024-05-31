https://ria.ru/20240531/svo-1949746643.html

Эксперт оценил решение США разрешить ВСУ бить по объектам в России

Эксперт оценил решение США разрешить ВСУ бить по объектам в России - РИА Новости, 31.05.2024

Эксперт оценил решение США разрешить ВСУ бить по объектам в России

Возможное разрешение США Киеву бить по российским объектам вблизи Харьковской области комплексами HIMARS усугубляет ситуацию для Белгорода - областной центр и... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:47

2024-05-31T17:47

2024-05-31T18:08

специальная военная операция на украине

россия

сша

киев

алексей леонков

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Возможное разрешение США Киеву бить по российским объектам вблизи Харьковской области комплексами HIMARS усугубляет ситуацию для Белгорода - областной центр и вся территория региона в глубине до 120 километров от российско-украинской границы может чаще подвергаться террористическим ударам ВСУ, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, согласно которой США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. "У ВСУ есть снаряды HIMARS с дальностью полёта 80 и 130 километров, примерно на такое же расстояние бьёт GMLRS. С учётом того, что украинские войска будут стрелять не прямо с "ленточки", а минимум в удалении на 10 километров от границы, то под удар однозначно попадает Белгород и территория в 20 километрах за ним. В этом случае количество ударов по региональному центру увеличится", - сказал Леонков. Эксперт напомнил, что расстояние от Харькова до Белгорода - около 100 километров, регион подвергается ежедневным ударам артиллерии и дронов украинского производства. При этом Леонков отметил, что в случае, если американская артиллерия будет размещаться вблизи российской границы, она станет более лёгкой целью для ВС РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919235181.html

https://radiosputnik.ru/20240531/vooruzhenie-1949711249.html

https://ria.ru/20240531/udary-1949573291.html

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919211770.html

россия

сша

киев

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россия, сша, киев, алексей леонков, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато