https://ria.ru/20240531/svo-1949745606.html

"Сразу порвется": на Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО

"Сразу порвется": на Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО - РИА Новости, 31.05.2024

"Сразу порвется": на Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО

Россия использует "тактику тысячи порезов", которая может позволить ей прорвать фронт в том месте, куда ВСУ не смогут перебросить свои подразделения, заявил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:41

2024-05-31T17:41

2024-05-31T21:33

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия использует "тактику тысячи порезов", которая может позволить ей прорвать фронт в том месте, куда ВСУ не смогут перебросить свои подразделения, заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту*."Если россияне будут еще тактикой тысячи порезов дальше играть — если они будут вторгаться батальонно-тактической группой севернее, южнее, по другим направлениям, — хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?" — задался он вопросом.По словам эксперта, линия фронта постоянно расширяется, а ВСУ не могут держать резервы на всем протяжении линии соприкосновения. Как отметил политолог, украинские военные могут лишь растянуть свои части, но в таком случае будут представлять из себя лишь тонкую линию обороны, которая, на его взгляд, "сразу же порвется" при наступлении российских войск."А где они ударят — попробуй угадай", — пожаловался он.Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что российские войска освободили половину Волчанска, а ВСУ стянули к городу большие резервы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949686734.html

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