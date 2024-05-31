https://ria.ru/20240531/svo-1949711905.html
ВСУ потеряли до 920 военных зоне ответственности "Востока" за неделю
ВСУ потеряли до 920 военных зоне ответственности "Востока" за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ потеряли до 920 военных зоне ответственности "Востока" за неделю
Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 920 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:04
2024-05-31T16:04
2024-05-31T16:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 920 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии Украины. Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 72 механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 920 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых пять - западного производства", - говорится в сообщении.Сводка приведена за период с 25 по 31 мая.
https://ria.ru/20240531/svo-1949713910.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 920 военных зоне ответственности "Востока" за неделю
МО: "Восток" улучшил тактическое положение, ВСУ потеряли до 920 военных