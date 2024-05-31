https://ria.ru/20240531/svo-1949711905.html

ВСУ потеряли до 920 военных зоне ответственности "Востока" за неделю

ВСУ потеряли до 920 военных зоне ответственности "Востока" за неделю - РИА Новости, 31.05.2024

ВСУ потеряли до 920 военных зоне ответственности "Востока" за неделю

Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 920 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:04

2024-05-31T16:04

2024-05-31T16:11

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 920 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии Украины. Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 72 механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 920 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых пять - западного производства", - говорится в сообщении.Сводка приведена за период с 25 по 31 мая.

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россия, украина, вооруженные силы украины