https://ria.ru/20240531/svo-1949711734.html

Группировка "Север" за неделю отразила 20 атак ВСУ

Группировка "Север" за неделю отразила 20 атак ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024

Группировка "Север" за неделю отразила 20 атак ВСУ

Группировка войск "Север" в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 20 атак, потери Украины составили до 1740 военнослужащих, три... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:02

2024-05-31T16:02

2024-05-31T16:09

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 20 атак, потери Украины составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО "Град" и Vampire, а также 29 орудий полевой артиллерии.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире