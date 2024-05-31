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Группировка "Север" за неделю отразила 20 атак ВСУ
Группировка "Север" за неделю отразила 20 атак ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
Группировка "Север" за неделю отразила 20 атак ВСУ
Группировка войск "Север" в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 20 атак, потери Украины составили до 1740 военнослужащих, три... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:02
2024-05-31T16:02
2024-05-31T16:09
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 20 атак, потери Украины составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО "Град" и Vampire, а также 29 орудий полевой артиллерии.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Группировка "Север" за неделю отразила 20 атак ВСУ
МО: за неделю "Север" отразил 20 контратак, ВСУ потеряли до 1740 солдат, 3 танка
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила 20 атак, потери Украины составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО "Град" и Vampire, а также 29 орудий полевой артиллерии.