Рейтинг@Mail.ru
Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 31.05.2024 (обновлено: 15:42 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/svo-1949697744.html
Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 31.05.2024
Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что второй раз за месяц отчитался о ситуации на фронте перед главой Объединенного комитета начальников штабов США... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:27
2024-05-31T15:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
александр сырский
вооруженные силы украины
андрей белоусов
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что второй раз за месяц отчитался о ситуации на фронте перед главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. "Каждая единица военной техники и оружия проходит испытание в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров", — говорится в публикации в его Telegram-канале.По словам Сырского, стороны обсудили насущные потребности украинской армии с учетом обстановки в зоне боевых действий. Кроме того, он поблагодарил Брауна за предоставленное ВСУ оружие.Ситуация в зоне СВОКак рассказал в пятницу глава Минобороны Андрей Белоусов, за последнее время украинская армия отступила почти на десять километров на важных участках в Харьковской области.Министр обороны уточнил, что всего Вооруженные силы России освободили в мае 28 населенных пунктов. В целом же с начала года под контроль армии перешло 880 квадратных километров территории.Белоусов также рассказал, что только в этом месяце Киев потерял более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, в том числе западные танки: четыре Abrams и семь Leopard. Кроме того, российские военные сбили 11 самолетов и четыре вертолета.
https://ria.ru/20240524/sodol-1947950253.html
https://ria.ru/20240531/ganchev-1949556677.html
россия
украина
сша
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, александр сырский, вооруженные силы украины, андрей белоусов, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Харьковская область
Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте

Сырский отчитался перед американским генералом Брауном о ситуации на фронте

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что второй раз за месяц отчитался о ситуации на фронте перед главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.
"Каждая единица военной техники и оружия проходит испытание в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
"Это было сложно представить". На Украине скандал из-за решения Сырского
24 мая, 08:00
По словам Сырского, стороны обсудили насущные потребности украинской армии с учетом обстановки в зоне боевых действий.
Кроме того, он поблагодарил Брауна за предоставленное ВСУ оружие.
Член экипажа танка Т-72 группировки войск Центр в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам
06:02

Ситуация в зоне СВО

Как рассказал в пятницу глава Минобороны Андрей Белоусов, за последнее время украинская армия отступила почти на десять километров на важных участках в Харьковской области.
Министр обороны уточнил, что всего Вооруженные силы России освободили в мае 28 населенных пунктов. В целом же с начала года под контроль армии перешло 880 квадратных километров территории.
Белоусов также рассказал, что только в этом месяце Киев потерял более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, в том числе западные танки: четыре Abrams и семь Leopard. Кроме того, российские военные сбили 11 самолетов и четыре вертолета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААлександр СырскийВооруженные силы УкраиныАндрей БелоусовХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала