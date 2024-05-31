https://ria.ru/20240531/svo-1949697744.html

Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте

Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 31.05.2024

Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что второй раз за месяц отчитался о ситуации на фронте перед главой Объединенного комитета начальников штабов США... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:27

2024-05-31T15:27

2024-05-31T15:42

специальная военная операция на украине

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александр сырский

вооруженные силы украины

андрей белоусов

харьковская область

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что второй раз за месяц отчитался о ситуации на фронте перед главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. "Каждая единица военной техники и оружия проходит испытание в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров", — говорится в публикации в его Telegram-канале.По словам Сырского, стороны обсудили насущные потребности украинской армии с учетом обстановки в зоне боевых действий. Кроме того, он поблагодарил Брауна за предоставленное ВСУ оружие.Ситуация в зоне СВОКак рассказал в пятницу глава Минобороны Андрей Белоусов, за последнее время украинская армия отступила почти на десять километров на важных участках в Харьковской области.Министр обороны уточнил, что всего Вооруженные силы России освободили в мае 28 населенных пунктов. В целом же с начала года под контроль армии перешло 880 квадратных километров территории.Белоусов также рассказал, что только в этом месяце Киев потерял более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, в том числе западные танки: четыре Abrams и семь Leopard. Кроме того, российские военные сбили 11 самолетов и четыре вертолета.

https://ria.ru/20240524/sodol-1947950253.html

https://ria.ru/20240531/ganchev-1949556677.html

россия

украина

сша

харьковская область

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россия, украина, сша, александр сырский, вооруженные силы украины, андрей белоусов, харьковская область