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Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте - РИА Новости, 31.05.2024
Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что второй раз за месяц отчитался о ситуации на фронте перед главой Объединенного комитета начальников штабов США... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:27
2024-05-31T15:27
2024-05-31T15:42
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что второй раз за месяц отчитался о ситуации на фронте перед главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. "Каждая единица военной техники и оружия проходит испытание в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров", — говорится в публикации в его Telegram-канале.По словам Сырского, стороны обсудили насущные потребности украинской армии с учетом обстановки в зоне боевых действий. Кроме того, он поблагодарил Брауна за предоставленное ВСУ оружие.Ситуация в зоне СВОКак рассказал в пятницу глава Минобороны Андрей Белоусов, за последнее время украинская армия отступила почти на десять километров на важных участках в Харьковской области.Министр обороны уточнил, что всего Вооруженные силы России освободили в мае 28 населенных пунктов. В целом же с начала года под контроль армии перешло 880 квадратных километров территории.Белоусов также рассказал, что только в этом месяце Киев потерял более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, в том числе западные танки: четыре Abrams и семь Leopard. Кроме того, российские военные сбили 11 самолетов и четыре вертолета.
https://ria.ru/20240524/sodol-1947950253.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Харьковская область
Сырский отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Сырский отчитался перед американским генералом Брауном о ситуации на фронте