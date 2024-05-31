https://ria.ru/20240531/svo-1949694539.html

ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа Харьковской области

ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2024

ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа Харьковской области

ВСУ вели целенаправленный обстрел мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил на пресс-конференции замглавы... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:18

2024-05-31T15:18

2024-05-31T15:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ вели целенаправленный обстрел мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил на пресс-конференции замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк."По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию РФ был направлен разведывательный дрон. А через несколько минут... был нанесен удар БПЛА, в зоне удара находилось 17 человек, четверо получили ранения", - сказал Лисняк.Затем, по его словам, ВСУ вели артобстрел, чтобы не допустить медиков вывезти раненых.Всего украинскими военными с использованием запрещенных средств было ранено 12 человек, которые на данный момент проходят лечение в российских больницах, добавил Лисняк.

https://ria.ru/20240520/kharkov-1947221078.html

https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949614394.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, россия