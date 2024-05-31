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ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 31.05.2024 (обновлено: 15:37 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/svo-1949694539.html
ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа Харьковской области
ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа Харьковской области
ВСУ вели целенаправленный обстрел мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил на пресс-конференции замглавы... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:18
2024-05-31T15:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ вели целенаправленный обстрел мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил на пресс-конференции замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк."По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию РФ был направлен разведывательный дрон. А через несколько минут... был нанесен удар БПЛА, в зоне удара находилось 17 человек, четверо получили ранения", - сказал Лисняк.Затем, по его словам, ВСУ вели артобстрел, чтобы не допустить медиков вывезти раненых.Всего украинскими военными с использованием запрещенных средств было ранено 12 человек, которые на данный момент проходят лечение в российских больницах, добавил Лисняк.
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947221078.html
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949614394.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия
ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа Харьковской области

Лисняк: ВСУ обстреляли жителей Волчанского округа при попытке эвакуации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР несет службу на блокпосту в Волчанске Харьковской области
Боец МВД ЛНР несет службу на блокпосту в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР несет службу на блокпосту в Волчанске Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ вели целенаправленный обстрел мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил на пресс-конференции замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.
"По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию РФ был направлен разведывательный дрон. А через несколько минут... был нанесен удар БПЛА, в зоне удара находилось 17 человек, четверо получили ранения", - сказал Лисняк.
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Затем, по его словам, ВСУ вели артобстрел, чтобы не допустить медиков вывезти раненых.
Всего украинскими военными с использованием запрещенных средств было ранено 12 человек, которые на данный момент проходят лечение в российских больницах, добавил Лисняк.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссия
 
 
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