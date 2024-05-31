https://ria.ru/20240531/svo-1949691867.html
ВСУ обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа
ВСУ обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа
ВСУ целенаправленно обстреляли мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил замглавы российской... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:11
2024-05-31T15:11
2024-05-31T15:44
специальная военная операция на украине
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ВСУ целенаправленно обстреляли мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк на пресс-конференции."По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию России был направлен разведывательный дрон. А через несколько минут <...> был нанесен удар БПЛА, в зоне удара находились 17 человек, четверо получили ранения", — сказал чиновник.Затем, по его словам, ВСУ начали артобстрел, чтобы не допустить вывоза раненых.Всего с территории Волчанского района Харьковской области удалось эвакуировать более ста человек. Из-за действий украинских военных с использованием запрещенных средств пострадали 12 человек, которые сейчас находятся в российских больницах, добавил Лисняк.По данным главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские войска за май освободили около 300 квадратных километров на севере региона и выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам.Он отметил, что военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
https://ria.ru/20240531/ganchev-1949552674.html
https://ria.ru/20240527/rassledovanie-1948739991.html
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украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа
Несколько жителей Волчанского округа пострадало при попытке эвакуации