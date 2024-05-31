https://ria.ru/20240531/svo-1949691867.html

ВСУ обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа

ВСУ обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа - РИА Новости, 31.05.2024

ВСУ обстреляли мирных жителей, эвакуировавшихся из Волчанского округа

ВСУ целенаправленно обстреляли мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил замглавы российской... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:11

2024-05-31T15:11

2024-05-31T15:44

специальная военная операция на украине

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ВСУ целенаправленно обстреляли мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа Харьковской области, сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк на пресс-конференции."По словам очевидцев, при эвакуации жителей села Гатище Харьковской области на территорию России был направлен разведывательный дрон. А через несколько минут <...> был нанесен удар БПЛА, в зоне удара находились 17 человек, четверо получили ранения", — сказал чиновник.Затем, по его словам, ВСУ начали артобстрел, чтобы не допустить вывоза раненых.Всего с территории Волчанского района Харьковской области удалось эвакуировать более ста человек. Из-за действий украинских военных с использованием запрещенных средств пострадали 12 человек, которые сейчас находятся в российских больницах, добавил Лисняк.По данным главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские войска за май освободили около 300 квадратных километров на севере региона и выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам.Он отметил, что военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.

https://ria.ru/20240531/ganchev-1949552674.html

https://ria.ru/20240527/rassledovanie-1948739991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины