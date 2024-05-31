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Рогов заявил об активизации боев в районе села Щербаки
Рогов заявил об активизации боев в районе села Щербаки - РИА Новости, 31.05.2024
Рогов заявил об активизации боев в районе села Щербаки
Бои активизировались в районе села Щербаки на запорожской линии фронта, инициатива за российскими силами, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:42
2024-05-31T14:42
2024-05-31T14:42
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здоровье - общество
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Бои активизировались в районе села Щербаки на запорожской линии фронта, инициатива за российскими силами, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пошла резкая активизация боев в районе села Щербаки. Там долгое время было достаточно тихо по сравнению с соседними участками фронта, а сейчас идут активные боевые действия. Инициатива находится в руках нашей армии", - сказал Рогов. По его словам, село Щербаки находится между городами Васильевка и Орехов. Село Щербаки несколько раз упоминалось в апрельских сводках Минобороны РФ как место боев с участием группировки войск "Днепр".
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здоровье - общество, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Рогов
Рогов заявил об активизации боев в районе села Щербаки
Рогов: в районе села Щербаки на Запорожской линии фронта активизировались бои
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Бои активизировались в районе села Щербаки на запорожской линии фронта, инициатива за российскими силами, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Пошла резкая активизация боев в районе села Щербаки. Там долгое время было достаточно тихо по сравнению с соседними участками фронта, а сейчас идут активные боевые действия. Инициатива находится в руках нашей армии", - сказал Рогов.
По его словам, село Щербаки находится между городами Васильевка и Орехов.
Село Щербаки несколько раз упоминалось в апрельских сводках Минобороны РФ как место боев с участием группировки войск "Днепр".