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В Госдуме рассказали об отражении атак на Крымский мост - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/svo-1949670933.html
В Госдуме рассказали об отражении атак на Крымский мост
В Госдуме рассказали об отражении атак на Крымский мост - РИА Новости, 31.05.2024
В Госдуме рассказали об отражении атак на Крымский мост
Российские защитники после предыдущих атак на Крымский мост сделали соответствующие выводы, и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:00
2024-05-31T14:00
специальная военная операция на украине
алексей журавлев
андрей белоусов
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские защитники после предыдущих атак на Крымский мост сделали соответствующие выводы, и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем раньше, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Массированная атака на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS была отражена позавчера российскими военнослужащими, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В Киеве бесятся, называют мост миражом, нарисованной на компьютере картинкой, - было и такое - а потом в бессильной злобе начинают единственное, что умеют, - операцию по уничтожению. Причем и здесь опять фиаско - наши защитники после предыдущих атак сделали соответствующие выводы и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем раньше", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что Крымский мост будет оставаться "самой лакомой целью для ВСУ, пока не падет киевский режим", так как это символ украинской экономической несостоятельности. "Ведь за 20 лет в Крыму этой страной не сделано было практически ничего, а тут в мгновение ока налажена новая логистика", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240531/fsb-1949576240.html
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алексей журавлев , андрей белоусов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Алексей Журавлев , Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об отражении атак на Крымский мост

Депутат: защитники РФ обороняют Крымский мост гораздо тщательнее, чем раньше

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские защитники после предыдущих атак на Крымский мост сделали соответствующие выводы, и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем раньше, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Массированная атака на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS была отражена позавчера российскими военнослужащими, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
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"В Киеве бесятся, называют мост миражом, нарисованной на компьютере картинкой, - было и такое - а потом в бессильной злобе начинают единственное, что умеют, - операцию по уничтожению. Причем и здесь опять фиаско - наши защитники после предыдущих атак сделали соответствующие выводы и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем раньше", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что Крымский мост будет оставаться "самой лакомой целью для ВСУ, пока не падет киевский режим", так как это символ украинской экономической несостоятельности.
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"Ведь за 20 лет в Крыму этой страной не сделано было практически ничего, а тут в мгновение ока налажена новая логистика", - добавил парламентарий.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЖуравлевАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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