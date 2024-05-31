СМИ предположили, когда ВСУ могут начать бить по России западным оружием
NYT: удары ВСУ оружием США по РФ могут начаться через несколько часов или дней
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первые удары американским оружием со стороны Украины по территории РФ могут начаться уже через несколько часов или дней, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников США.
В пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
"Американские чиновники сейчас говорят, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся, как ожидается, в течение нескольких часов или дней", - говорится в сообщении.
По словам чиновников, 17 мая после возвращения из Киева госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Байденом и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и сообщил им, что пришел к убеждению в необходимости изменений американской позиции о запрете нанесения ударов по целям РФ американским оружием. Согласно источникам, было ясно, что Байден согласился с ним, но настоял на принятии официального решения только после оценки рисков "руководителями" национальной безопасности.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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