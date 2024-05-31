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СМИ предположили, когда ВСУ могут начать бить по России западным оружием - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 31.05.2024 (обновлено: 12:42 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/svo-1949634969.html
СМИ предположили, когда ВСУ могут начать бить по России западным оружием
СМИ предположили, когда ВСУ могут начать бить по России западным оружием - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ предположили, когда ВСУ могут начать бить по России западным оружием
Первые удары американским оружием со стороны Украины по территории РФ могут начаться уже через несколько часов или дней, пишет газета New York Times со ссылкой... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:41
2024-05-31T12:42
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
джо байден
энтони блинкен
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первые удары американским оружием со стороны Украины по территории РФ могут начаться уже через несколько часов или дней, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников США. В пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. "Американские чиновники сейчас говорят, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся, как ожидается, в течение нескольких часов или дней", - говорится в сообщении. По словам чиновников, 17 мая после возвращения из Киева госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Байденом и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и сообщил им, что пришел к убеждению в необходимости изменений американской позиции о запрете нанесения ударов по целям РФ американским оружием. Согласно источникам, было ясно, что Байден согласился с ним, но настоял на принятии официального решения только после оценки рисков "руководителями" национальной безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
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россия, киев, украина, джо байден, энтони блинкен, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Джо Байден, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ предположили, когда ВСУ могут начать бить по России западным оружием

NYT: удары ВСУ оружием США по РФ могут начаться через несколько часов или дней

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первые удары американским оружием со стороны Украины по территории РФ могут начаться уже через несколько часов или дней, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников США.
В пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
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"Американские чиновники сейчас говорят, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся, как ожидается, в течение нескольких часов или дней", - говорится в сообщении.
По словам чиновников, 17 мая после возвращения из Киева госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Байденом и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и сообщил им, что пришел к убеждению в необходимости изменений американской позиции о запрете нанесения ударов по целям РФ американским оружием. Согласно источникам, было ясно, что Байден согласился с ним, но настоял на принятии официального решения только после оценки рисков "руководителями" национальной безопасности.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДжо БайденЭнтони БлинкенДжейк СалливанНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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