https://ria.ru/20240531/svo-1949603176.html

В Тамбовской области при атаке БПЛА выбило стекла в доме

В Тамбовской области при атаке БПЛА выбило стекла в доме - РИА Новости, 31.05.2024

В Тамбовской области при атаке БПЛА выбило стекла в доме

В жилом доме в селе неподалёку от Тамбова выбило стёкла при атаке украинского БПЛА, никто из местных жителей не пострадал, сообщили в в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:12

2024-05-31T11:12

2024-05-31T11:12

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

тамбовская область

тамбов

максим егоров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_0:192:2961:1857_1920x0_80_0_0_dd3de2a02cc0c1419386fff449d7c842.jpg

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. В жилом доме в селе неподалёку от Тамбова выбило стёкла при атаке украинского БПЛА, никто из местных жителей не пострадал, сообщили в в Telegram-канале правительства Тамбовской области. Противник нанёс удар с помощью БПЛА по Тамбовской области в ночь на пятницу. "В Тамбовской области была пресечена попытка атаки БПЛА. В одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа выбиты стекла, пострадавших нет", — говорится в сообщении.Губернатор Максим Егоров поручил оперативно помочь жителям и заверил, что "в регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности".

https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943237498.html

https://ria.ru/20240529/minoborony-1949088605.html

тамбовская область

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, тамбовская область, тамбов, максим егоров