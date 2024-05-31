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В Тамбовской области при атаке БПЛА выбило стекла в доме
В Тамбовской области при атаке БПЛА выбило стекла в доме - РИА Новости, 31.05.2024
В Тамбовской области при атаке БПЛА выбило стекла в доме
В жилом доме в селе неподалёку от Тамбова выбило стёкла при атаке украинского БПЛА, никто из местных жителей не пострадал, сообщили в в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:12
2024-05-31T11:12
2024-05-31T11:12
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. В жилом доме в селе неподалёку от Тамбова выбило стёкла при атаке украинского БПЛА, никто из местных жителей не пострадал, сообщили в в Telegram-канале правительства Тамбовской области. Противник нанёс удар с помощью БПЛА по Тамбовской области в ночь на пятницу. "В Тамбовской области была пресечена попытка атаки БПЛА. В одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа выбиты стекла, пострадавших нет", — говорится в сообщении.Губернатор Максим Егоров поручил оперативно помочь жителям и заверил, что "в регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности".
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происшествия, жилье, тамбовская область, тамбов, максим егоров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Тамбовская область, Тамбов, Максим Егоров
В Тамбовской области при атаке БПЛА выбило стекла в доме
В Тамбовской области при атаке украинского БПЛА выбило стекла в жилом доме