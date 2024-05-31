https://ria.ru/20240531/svo-1949595423.html
В Запорожской области мужчина получил ранения после ударов ВСУ
В Запорожской области мужчина получил ранения после ударов ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
В Запорожской области мужчина получил ранения после ударов ВСУ
Мужчина получил ранения после серии ударов ВСУ по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:56
2024-05-31T10:56
2024-05-31T10:57
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Мужчина получил ранения после серии ударов ВСУ по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ВСУ в четверг вечером нанесли не менее трех ударов по Каменке-Днепровской. "Ранение в своем дворе получил местный житель 1964 года рождения. Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении", - написал Балицкий.По его словам, пострадавший в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240530/germaniya-1949526676.html
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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области мужчина получил ранения после ударов ВСУ
Балицкий: мужчина получил ранения после серии ударов ВСУ по Каменке-Днепровской