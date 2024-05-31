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Суд освободил основателя "Тануки" от уголовной ответственности - РИА Новости, 31.05.2024
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16:41 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/sud-1949724929.html
Суд освободил основателя "Тануки" от уголовной ответственности
Суд освободил основателя "Тануки" от уголовной ответственности - РИА Новости, 31.05.2024
Суд освободил основателя "Тануки" от уголовной ответственности
Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности основателя "Тануки" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба и назначил ему... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:41
2024-05-31T16:41
происшествия
россия
москва
оаэ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности основателя "Тануки" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба и назначил ему штраф, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого… и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - говорится в документе. В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что штраф составляет 100 тысячам рублей, и подтвердили прекращение против него уголовного дела. Из документа также следует, что Орлов полностью признал вину и раскаялся. Гособвинение, впрочем, выступало против прекращения дела. Ранее Тверской райсуд отказался заочно арестовать основателя "Тануки". Ему вменили 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Орлов был объявлен в международный розыск. Тогда же в суде стало известно, что вменяемая ему сумма ущерба составляет 20 миллионов рублей. По словам адвоката Орлова Владимира Подолина, этот ущерб по делу был полностью погашен. Как стало известно из материалов дела, потерпевшей стороной является компания ООО "Промтехноком", владеющая площадями в "Москва-Сити". Следствие установило, что Орлов, будучи директором компании "Меркурий фитнес", без получения соответствующего разрешения установил бассейн, но отказался оплачивать его демонтаж. Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group. По данным из открытых источников, он открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.
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происшествия, россия, москва, оаэ, александр орлов
Происшествия, Россия, Москва, ОАЭ, Александр Орлов
Суд освободил основателя "Тануки" от уголовной ответственности

Суд в Москве освободил основателя "Тануки" Орлова от уголовной ответственности

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкРесторатор Александр Орлов
Ресторатор Александр Орлов - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Ресторатор Александр Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности основателя "Тануки" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба и назначил ему штраф, следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого… и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - говорится в документе.
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В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что штраф составляет 100 тысячам рублей, и подтвердили прекращение против него уголовного дела.
Из документа также следует, что Орлов полностью признал вину и раскаялся. Гособвинение, впрочем, выступало против прекращения дела.
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Ранее Тверской райсуд отказался заочно арестовать основателя "Тануки". Ему вменили 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Орлов был объявлен в международный розыск.
Тогда же в суде стало известно, что вменяемая ему сумма ущерба составляет 20 миллионов рублей. По словам адвоката Орлова Владимира Подолина, этот ущерб по делу был полностью погашен.
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Как стало известно из материалов дела, потерпевшей стороной является компания ООО "Промтехноком", владеющая площадями в "Москва-Сити". Следствие установило, что Орлов, будучи директором компании "Меркурий фитнес", без получения соответствующего разрешения установил бассейн, но отказался оплачивать его демонтаж.
Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group.
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По данным из открытых источников, он открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.
 
ПроисшествияРоссияМоскваОАЭАлександр Орлов
 
 
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