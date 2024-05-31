https://ria.ru/20240531/sud-1949686905.html

Челябинского экс-губернатора привлекли к субсидиарной ответственности

Челябинского экс-губернатора привлекли к субсидиарной ответственности - РИА Новости, 31.05.2024

Челябинского экс-губернатора привлекли к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Челябинской области привлек к субсидиарной ответственности бывшего губернатора Михаила Юревича по делу о банкротстве стройкомпании ООО... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:52

2024-05-31T14:52

2024-05-31T14:54

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россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области привлек к субсидиарной ответственности бывшего губернатора Михаила Юревича по делу о банкротстве стройкомпании ООО "Гринфлайт", сообщила пресс-служба суда. В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) ООО "Гринфлайт", в рамках которого конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением, где просит привлечь солидарно Сергея Мануйлова, Александра Москалюка, Виталия Санникова, Михаила Юревича, ООО "Медиа-Стиль", ООО "Центр современных технологий" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. "В судебном заседании 31 мая заявление конкурсного управляющего рассмотрено, оглашена резолютивная часть определения суда – признать доказанным наличие оснований для привлечения Юревича Михаила Валериевича к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "Гринфлайт" за доведение до банкротства", - говорится в сообщении. В удовлетворении заявления в части требований к иным ответчикам отказано, рассмотрение заявления в части установления размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами, поясняет суд. Как сообщала Генпрокуратура РФ, бывшее руководство "Гринфлайта", действуя через сторонние коммерческие структуры, заключило договоры с более чем 3,9 тысячи граждан на долевое строительство 29 жилых домов в микрорайоне "Академ сити" на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей, однако обязательства по 2,9 тысячи договоров своевременно выполнены не были. Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Экс-руководитель стройкомпании "Гринфлайт" Сергей Мануйлов 14 апреля 2018 года был осужден к 2,5 годам колонии общего режима. Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по январь 2014 года, а до этого 5 лет был мэром Челябинска. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей, он находится в международном розыске.

https://ria.ru/20240523/makfa-1947923745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, россия, челябинск, михаил юревич, генеральная прокуратура рф