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Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/su-34-1949554747.html
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:14
2024-05-31T05:14
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ - 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. "После получения боевой задачи, мы выполнили расчёты, пришли на самолёт, осмотрели его, выполнили запуск и проверку всех систем, проверили вооружение самолёта, выполнили взлёт, далее сброс бомб. Поставленную задачу выполнили!" - цитируется в сообщении инженер самолета Су-34 Евгений. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.
https://ria.ru/20240527/samolety-1948516608.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Су-34 поразили "опорник" ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр"

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ - 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
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Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
"После получения боевой задачи, мы выполнили расчёты, пришли на самолёт, осмотрели его, выполнили запуск и проверку всех систем, проверили вооружение самолёта, выполнили взлёт, далее сброс бомб. Поставленную задачу выполнили!" - цитируется в сообщении инженер самолета Су-34 Евгений.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.
Удар Су-34 по укрепрайону противника на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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