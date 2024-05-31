https://ria.ru/20240531/su-34-1949554747.html

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T05:14

2024-05-31T05:14

2024-05-31T05:14

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ - 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. "После получения боевой задачи, мы выполнили расчёты, пришли на самолёт, осмотрели его, выполнили запуск и проверку всех систем, проверили вооружение самолёта, выполнили взлёт, далее сброс бомб. Поставленную задачу выполнили!" - цитируется в сообщении инженер самолета Су-34 Евгений. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.

https://ria.ru/20240527/samolety-1948516608.html

https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931855092.html

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россия, воздушно-космические силы россии, су-34