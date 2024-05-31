https://ria.ru/20240531/su-34-1949554747.html
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:14
2024-05-31T05:14
2024-05-31T05:14
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ - 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. "После получения боевой задачи, мы выполнили расчёты, пришли на самолёт, осмотрели его, выполнили запуск и проверку всех систем, проверили вооружение самолёта, выполнили взлёт, далее сброс бомб. Поставленную задачу выполнили!" - цитируется в сообщении инженер самолета Су-34 Евгений. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.
https://ria.ru/20240527/samolety-1948516608.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Су-34 поразили "опорник" ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС
) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ - 250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
"После получения боевой задачи, мы выполнили расчёты, пришли на самолёт, осмотрели его, выполнили запуск и проверку всех систем, проверили вооружение самолёта, выполнили взлёт, далее сброс бомб. Поставленную задачу выполнили!" - цитируется в сообщении инженер самолета Су-34 Евгений.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.