https://ria.ru/20240531/stavropole-1949661171.html

РЭЦ: Ставрополье – лидер по экспорту среди регионов СКФО

РЭЦ: Ставрополье – лидер по экспорту среди регионов СКФО - РИА Новости, 31.05.2024

РЭЦ: Ставрополье – лидер по экспорту среди регионов СКФО

Ставрополье является главным драйвером развития несырьевого неэнергетического экспорта среди регионов Северо-Кавказского Федерального округа, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:29

2024-05-31T13:29

2024-05-31T13:29

экономика

скфо

северный кавказ

северо-кавказский федеральный округ

агентство стратегических инициатив (аси)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

ставропольский край

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ставрополье является главным драйвером развития несырьевого неэнергетического экспорта среди регионов Северо-Кавказского Федерального округа, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Ставропольский край – стратегический партнер Российского экспортного центра и главный драйвер развития ННЭ Северного Кавказа. Регион лидирует не только по экспорту, но и по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в СКФО. Это – комплекс мер, при внедрении которых региональные власти могут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта", - говорится в сообщении.На площадке "Минводы ЭКСПО" 30 мая Российский экспортный центр совместно с правительством Ставропольского края провел окружное совещание, на котором были подведены предварительные итоги реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах СКФО. Кроме того, субъектам была представлена методика рейтинга реализации экспортного потенциала, разработанная РЭЦ совместно с АСИ, а также модель поддержки региональных экспортных программ.Участие в мероприятии приняли представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнес-сообщества СКФО. В рамках окружного совещания состоялась стратегическая сессия по определению страновых приоритетов по ключевым направлениям развития зарубежной инфраструктуры в рамках национального проекта на новый период – 2025-2030 годы."В прошлом году нам удалось достичь важных практических результатов в части усиления межрегиональной кооперации субъектов СКФО и координации региональных и федеральных усилий по продвижению продукции компаний Северного Кавказа на внешних рынках", - сообщал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Он добавил, что в этом году обновлена концепция окружных совещаний. "Мы не только обсуждаем стратегическое развитие экспорта в перспективе до 2030 года, но и представляем проект Рейтинга реализации экспортного потенциала регионов и модель механизма поддержки региональных программ развития экспорта", - пояснил он."Важная особенность окружных совещаний – то, что мы отходим от концепции традиционного совещания и предлагаем региональным командам в формате стратегических сессий самим принять участие в выработке решений, способствующих раскрытию экспортного потенциала российских регионов", – добавил вице-президент центра."Ставрополье стало площадкой для выработки механизмов поддержки экспорта в СКФО. Это особенно важно, потому что сейчас идёт работа над новой редакцией отраслевого национального проекта. Ставрополье возглавило рейтинг реализации экспортного потенциала Северо-Кавказского федерального округа. Мы первые в регионе по объёму несырьевого неэнергетического экспорта обеспечиваем около 70% всех поставок за рубеж. Более того, мы лидеры по внедрению экспортного стандарта", - в свою очередь отметил министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.Он уточнил, что за последние 6 лет объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос в два раза."Наши предприятия производят достаточно продукции, чтобы увеличивать продажи в страны-партнёры. Во время стратегической сессии вместе с коллегами из республик Северного Кавказа сформировали перечень мер поддержки развития экспорта, определили точки роста. Наращивать несырьевой экспорт – глобальная задача, которую ставит перед нами президент страны", – заключил региональный министр.

https://ria.ru/20240530/podderzhka-1949357347.html

https://ria.ru/20240518/eksport-1946864689.html

https://ria.ru/20240519/napitki-1947020194.html

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Алёна Пава

экономика, скфо, северный кавказ, северо-кавказский федеральный округ, агентство стратегических инициатив (аси), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), ставропольский край, ставропольский район, экспорт, россия