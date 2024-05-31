https://ria.ru/20240531/ssha-1949751318.html

Эксперты назвали политику США карнавалом разврата и коррупции

Эксперты назвали политику США карнавалом разврата и коррупции - РИА Новости, 31.05.2024

Эксперты назвали политику США карнавалом разврата и коррупции

Американская политика после обвинительного вердикта по делу против бывшего президента Дональда Трампа о фальсификации деловой документации становится карнавалом РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:01

2024-05-31T18:01

2024-05-31T18:01

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Американская политика после обвинительного вердикта по делу против бывшего президента Дональда Трампа о фальсификации деловой документации становится карнавалом и развратом, сторонников экс-главы государства нападки на него только сплотят, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "США в целом выглядят плохо, помимо восприятия судебной системы, получается, что был президент, который настолько безвкусен, что вынужден платить порнозвезде после проведенной с ней ночи. Американская политика превратилась в карнавал, где повсюду разврат и коррупция", - заявил РИА Новости редактор журнала Covert Action и военный эксперт Джереми Кузмаров. По его словам, вердикт "только добавит Трампу сторонников и разозлит их". "Сторонники Трампа считают обвинение несерьезным, поэтому вердикт не повлияет на его шансы на выборах. Джо Байден настолько плохо работает, настолько оторвался от реальности и настолько дряхлый, что почти любой может его победить", - сказал Кузмаров. Как считает эксперт, суд дискредитировал юридическую систему США, как в глазах американцев, так и по всему миру. "Америка все больше похожа на банановую республику", - отметил он. Тюремный срок, по мнению эксперта, Трампу не грозит. "Хоть и звучит плохо – обвинительный вердикт по 34 пунктам, но преступления глупы: платить порнозвезде за молчание", - добавил эксперт. Трамп и другие лидеры "делали вещи, гораздо хуже", но это всегда скрывалось. Американский историк конституционного права и политолог Дэн Лазар со своей стороны заявил РИА Новости, что сторонники Трампа воспримут судебный процесс как оскорбление. "Это пародия. Прокурор не доказал ничего, кроме своей политической мотивированности", - подчеркнул Лазар. "Приговор может отпугнуть некоторых колеблющихся центристов, которых ужаснет мысль об осужденном уголовнике в качестве президента, но еще больших он приведет в ярость и приблизит к Трампу", - уверен эксперт. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240109/tramp-1920387827.html

https://ria.ru/20240531/peskov-1949643947.html

https://ria.ru/20240217/tramp-1927901049.html

https://ria.ru/20240531/tramp-1949547859.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден