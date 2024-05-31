https://ria.ru/20240531/ssha-1949615449.html

В Демократической партии США оценили вердикт против Трампа, сообщили СМИ

В Демократической партии США оценили вердикт против Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2024

В Демократической партии США оценили вердикт против Трампа, сообщили СМИ

Среди членов Демократической партии США нет единого мнения о том, повысит ли вынесенный вердикт против экс-президента США Дональда Трампа шансы на победу на... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:44

2024-05-31T11:44

2024-05-31T11:44

сша

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Среди членов Демократической партии США нет единого мнения о том, повысит ли вынесенный вердикт против экс-президента США Дональда Трампа шансы на победу на предстоящих выборах действующего президента США Джо Байдена, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на демократов. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным. Как сообщает телеканал, часть демократов считает, что вынесенный вердикт против Трампа несет плюсы для Байдена, однако другие сомневаются в этом. "Это результат, которого мы хотели добиться, и еще один предмет обсуждения против Трампа, но он мало что значит для реальных голосов (избирателей - ред.)", - заявил телеканалу представитель предвыборного штаба Байдена. Стратег Демократической партии Крис Кофинис, в свою очередь, отметил, что остается неясным, как проголосуют на выборах независимые и колеблющиеся избиратели. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240103/tramp-1919625305.html

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240531/tramp-1949583270.html

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сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире