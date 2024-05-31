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СМИ: США намерены выдвинуть Китаю ультиматум - РИА Новости, 31.05.2024
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09:15 31.05.2024 (обновлено: 11:38 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ssha-1949569928.html
СМИ: США намерены выдвинуть Китаю ультиматум
СМИ: США намерены выдвинуть Китаю ультиматум - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ: США намерены выдвинуть Китаю ультиматум
Соединенные Штаты могут поставить Китай перед выбором между Россией и Западом в вопросах торговли, пишет Financial Times. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:15
2024-05-31T11:38
китай
сша
россия
гэн шуан
оон
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут поставить Китай перед выбором между Россией и Западом в вопросах торговли, пишет Financial Times."Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении Financial Times, первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече в Германии скажет, что США и Европа "должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое", — говорится в статье.По сведениям издания, Вашингтон хочет пригрозить санкциями китайским компаниям, уличенным в поставках для российской оборонной промышленности. На прошлой неделе заместитель китайского постпреда при ООН Гэн Шуан призвал американскую сторону не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. Он подчеркнул, что Китай очень тщательно контролирует экспорт предметов двойного назначения, и призвал США перестать очернять КНР, отменить односторонние санкции против китайских организаций и прекратить их безосновательные притеснения.
https://ria.ru/20240530/mid-1949396102.html
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китай
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китай, сша, россия, гэн шуан, оон
Китай, США, Россия, Гэн Шуан, ООН
СМИ: США намерены выдвинуть Китаю ультиматум

FT: США хотят поставить КНР перед выбором между Россией и Западом

© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKIФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKI
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут поставить Китай перед выбором между Россией и Западом в вопросах торговли, пишет Financial Times.
"Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении Financial Times, первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече в Германии скажет, что США и Европа "должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое", — говорится в статье.
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МИД прокомментировал планы США помешать торговле России и Китая
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По сведениям издания, Вашингтон хочет пригрозить санкциями китайским компаниям, уличенным в поставках для российской оборонной промышленности.
На прошлой неделе заместитель китайского постпреда при ООН Гэн Шуан призвал американскую сторону не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. Он подчеркнул, что Китай очень тщательно контролирует экспорт предметов двойного назначения, и призвал США перестать очернять КНР, отменить односторонние санкции против китайских организаций и прекратить их безосновательные притеснения.
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